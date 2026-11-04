温州都市报 2026-11-04 09:18:00

在文成县珊溪镇，新农人刘十二（网名）以蔬菜种子为墨、田地为纸，在菜地里“种”出汉字，相关视频在网络走红，不少网友称其为“菜地里的印刷术”。

温州网讯 在文成县珊溪镇，新农人刘十二（网名）以蔬菜种子为墨、田地为纸，在菜地里“种”出汉字，相关视频在网络走红，不少网友称其为“菜地里的印刷术”。自2025年8月尝试这项创意以来，他已经在田间累计“写”出八百余个汉字。

昨日，记者联系上刘十二时，他正蹲在田埂上查看新一茬菜苗长势。刘十二原本是温州一家鞋厂的职工，2025年辞职回到珊溪老家务农创业。最初，他只想踏踏实实地打理好自家几亩田地，后来慢慢萌生创意：能不能让城市里的人看见蔬菜完整的生长过程？“很多人只在菜市场见过成品蔬菜，并不清楚它们在田间如何生长、不同时节适合栽种什么。”他说。

抱着科普农耕、拉近大众与乡村生活距离的想法，刘十二开始尝试用种子在田间“排版造字”，依托不同蔬菜的生长周期轮番创作。据他介绍，菜苗刚出苗时轮廓模糊，等到长至五六厘米高时，笔画才会清晰显现，从高处俯瞰，仿佛文字从泥土里慢慢浮现。

“种地写字，远比纸上写字难得多。写错字可以涂改，种错了只能等下一茬，一轮周期二十多天。”刘十二说，创作内容他反复斟酌过。一开始，他计划在菜地里“书写”《道德经》，但受篇幅、作物生长节奏等现实条件限制，完成前两章后他便调整思路，打算以歌词为内容进行创作，并搭配对应音频，提升传播效果。

记者浏览他发布的短视频发现，以《星河叹》歌词为主题的种菜作品收获近60万点赞。评论区里，有人感慨“农民把日子过成了诗”，也有人发出疑问：这究竟属于农业生产，还是艺术创作？

这份新奇的尝试，起初并没有得到周边部分村民理解。有人看着田里高密度的菜苗连连摇头，觉得密植会影响蔬菜收成。对此，刘十二解释，拼字造型阶段确实需要密植，出苗后他会及时间苗，留存下来的菜苗正常生长，不会造成浪费。收获的蔬菜一部分供自家食用，一部分用来饲喂家畜。“种字是创意玩法，种菜还是本分农活，二者并不冲突。”

“说到底，就是种地人换了一种方式种地。”刘十二坦言，这种蔬菜艺术种植模式暂时难以形成规模化产业，但为山区农旅融合提供了一个小巧的新思路。他期待，未来能有市民专程前来观赏“长在菜地里的字”，临走时捎上几把新鲜蔬菜，让流量转化为实实在在的田间收益。

温州大学创新创业学院院长、国家级创新创业学院负责人施永川表示，刘十二的实践是新农人自带乡土底色的创意探索，他跳出农业只重产出的传统思维，创新性地将农耕生产、视觉审美、短视频传播融合在一起，用低成本方式打造差异化乡村吸引物，契合当下农文旅“小而美”的发展方向。但也要看到，这类田间艺术本质是引流抓手，而非独立产业。想要长久走下去，不能只停留在单次网红流量，需要做好配套。例如可以围绕“种字”，探索设计半日或一日的农耕体验，等菜苗长出来后收到照片反馈；同时可以联动乡村资源，把田间观览、农事科普、农产品采摘串联起来，进一步优化短途游览线路。“农文旅‘小而美’的落脚点要着眼村民受益，进而‘点亮乡村’，这样的创意才真正赋能乡村，否则也只是一个人的热闹。”

来 源：温州都市报

原标题： 文成新农人以籽为墨 菜地里种出八百汉字

相关视频走红网络，他期待流量转化为田间收益

记者 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com