温州S1线两日疏运超20万人次 歌迷直呼“温州暖心”

温州日报 2026-11-04 08:34:00

10月31日-11月1日，谢霆锋“进化”演唱会温州站演出在温州奥体中心体育场举行，面对集中爆发的潮汐式大客流，轨道交通城内疏运、温州南站城际护航，双线交通保障让歌迷们直呼“温州暖心”。

温州S1线周末两日疏运客流超20万人次。

铁路温州南站首开专列保障歌迷返程。

温州网讯 看演唱会搭乘S1线“丝滑”进场，散场后又有歌迷专列护送返程，10月31日-11月1日，谢霆锋“进化”演唱会温州站演出在温州奥体中心体育场举行，来自全国各地的歌迷循着音乐奔赴温州。面对集中爆发的潮汐式大客流，轨道交通城内疏运、温州南站城际护航，双线交通保障让歌迷们直呼“温州暖心”。

温州S1线奥体中心站距离演唱会场馆仅约200米，在上周末迎来了集中观演客流，演唱会两日客运量达20.14万人次。为应对客流高峰，浙江交通集团幸福轨道公司在关键站点派驻“红马甲”志愿者提供咨询引导、秩序维护等服务。

演唱会开演前，温州S1线已提前制定专项保障方案，结合场馆位置、演出时间、售票规模及既往大型活动客流规律，对进场、散场时段客流进行研判，细化运输组织、客流疏导和应急处置方案。围绕站厅、站台、出入口等重点区域统筹安排200余名工作人员进行保障，逐一细化岗位标准、管控流程和应急举措，并加强与公安、场馆运营及属地单位的协同联动，及时共享现场客流信息、调整组织措施。

演唱会结束，短时间内客流快速攀升。面对集中散场压力，温州S1线根据站厅、站台、出入口实时客流变化动态调整组织方式，灵活采取分批放行、单向通行、分区候车等措施，引导歌迷有序进站、分散候车，避免局部客流聚集。同时，开设无包快速安检通道，为轻装观演乘客提供更加便捷的进站选择。客运、调度、乘务等岗位保持实时联动，根据现场客流和列车满载情况及时调整运力组织，让“运力跟着客流走”。

“一场数万人参与的大型演出，考验的不只是瞬时疏运能力，更是温州S1线长期积累的组织与协同能力。”浙江交通集团幸福轨道公司相关负责人告诉记者，目前，温州S1线已累计保障44场城市重大赛事及文体演艺活动。

“温州文旅上大分”“温州南站上大分”，自从本报发布11月1日晚温州南站加开歌迷返程专列的信息后，不少网友在平台上留言点赞。“周一早上8点还要上班，幸好加开了这趟专列，让我能够连夜返程，省心又舒服！”网友“小白白”在网上留言为温州南站的贴心服务点赞。

据悉，为精准匹配歌迷返程需求，11月1日晚，温州南站加开G9470次歌迷返程专列，一站直达台州西站，用铁路速度与暖心服务，守护歌迷的奔赴与归途。

当晚，温州南站还特别搭建观演返程专属服务通道：从S1线出站口直至车站检票口沿线，“温州南站热烈欢迎歌迷朋友”的引导牌醒目亮眼，工作人员沿路引导分流，为歌迷打通快速进站路径。车站还依托“温馨”雷锋服务站，增派青年党团员值守，提供咨询答疑、客流疏导、协助检票等一站式暖心服务，闭环做好进站、候车、乘车全环节保障，让歌迷返程之路安心、顺畅、高效。

来自台州的歌迷陆女士直言，从走得了到走得暖心、走得定制化，这就是服务的最高境界。一趟歌迷专列，满载热爱与共赢，太赞了。

来 源：温州日报

原标题： 演唱会落幕，歌迷直呼“温州暖心”

温州S1线两日疏运超20万人次，高铁增开歌迷专列

记者 张晨 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com