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“榜一”之争，温州队主场战胜金华队

温州新闻网 2026-11-04 21:26:00
11月4日晚，2026浙江省城市篮球联赛在温州体育中心体育馆打响，温州队坐镇主场迎战金华队。

　　温州网11月4日讯（记者 潘涌燚）11月4日晚，2026浙江省城市篮球联赛在温州体育中心体育馆打响，温州队坐镇主场迎战金华队。经过激烈比拼，温州队以103:69击败金华队，拿下本场胜利。

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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