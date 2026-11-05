温州日报 2026-11-05 08:34:54

八届峰会，一座城市。刚刚闭幕的2026世界青年科学家峰会，吸引60多个国家和地区的近800名海内外代表参与，签约117个项目，总投资111.26亿元。

温州网讯 八届峰会，一座城市。刚刚闭幕的2026世界青年科学家峰会，吸引60多个国家和地区的近800名海内外代表参与，签约117个项目，总投资111.26亿元。

签约只是起点。从2019年的初次握手至今，青科会与温州已互为底色。但盛会的意义不只于年年相逢，而在于如何将流量转化为城市发展的“留量”。

解答这道题，温州实践了八年：把“一年一地”的会，变成“全年不落幕”的场；把远道而来的“访客”，变成扎下根来的“合伙人”。

回过头看，青科会最直观的变化，是让“创新”有了实体依托。2024年，经国务院批准，世界青年科学家联合会正式成立，业务总部设在温州。这并非偶然——

八年来，青科会对接合作130余个国际科技组织、高校和科研院所，6项活动纳入联合国成立75周年系列活动，2022年峰会整体纳入联合国基础科学促进可持续发展国际年计划。

这样的双向奔赴，让温州逐步从地理上的“参会目的地”，升级为全球青年科技交流网络中的重要节点城市，千年商港的气质也从“企业家之城”转向“科学家与企业家共生”。

峰会的价值，最终要看人留下了什么。2019年以来，青科会累计吸引诺奖级科学家、中外院士、青年学者7400余名参会，45岁以下青年人才占比从不足50%攀升至88%。

更关键的是，一批优秀科学家从“访客”变成了常驻科研带头人和创业主体。2020年，毕业于美国伊利诺伊大学的高安明博士因青科会与温州结缘，成立浙江星曜半导体有限公司。仅两年时间，公司已发展成为射频领域内第一家集头部客户和全球半导体顶尖私募基金投资的企业；此后建成投产温州首家晶圆厂，填补了温州集成电路制造环节的空白。

一场峰会，链接顶尖智力，赋能民营经济——这样的故事能渐成常态，源于背后“从实验室到生产线”的市场土壤。

一头打通转化链。青科会构建“学术交流—成果展示—项目对接—产业落地”闭环，建立科学家、企业家、创投家“三界”融合机制，创新实施“揭榜挂帅”，把地方产业需求摆上台面。

一头接稳产业端。温州培育打造“一港五谷”承接创新要素资源，青科创业基金累计投资4亿元，已投的纳百川项目去年完成创业板IPO；正泰集团、安恒信息等龙头企业推出“星火计划”，发布真实产业场景需求，成果落地可获1000万元创业政策支持……青科会带来的学术资源和人才资源，正不断转化为赋能区域发展的创新资源。

回看八年，青科会最鲜明的底色始终是青年。议题从“基础科学促进可持续发展”到“青年创新塑造新质生产力”，再到“AI时代的全球青年行动”，年年迭代，却始终与国家战略、全球议题同频。借助青科会的“人才磁场”，已累计推动落地117个创新平台、1244个前沿科创项目，激发温州传统制造业向智能化、绿色化、融合化转型。

青年人从参会者变“合伙人”，转变的支点在制度。温州为青年科技创新配套科技中岛、成果超市、星火计划三大功能平台，构建“企业出题、青年揭榜、资本助力”机制。从职业发展到创业扶持，从学术引领到产业对接，近悦远来的人才生态把创新要素留下来、扎下根。

八届青科会，不是热闹的“过路雨”，而是持续浸润的“长流水”，让“办好一个会、提升一座城”有了扎实注脚，也让“在温州看见创新中国”的分量落在可感可及的“留量”上。

记者手记

以会聚人 以人成事

让青科会流量变“留量”，温州的路子是把产业场景摆上台面，让企业出题、青年揭榜。一座城市最大的诚意，不是把人才请进来捧着，而是把生产线打开、把需求清单亮出来，让实验室里的成果有地方试、有产业接、有人才干。

人来了、项目签了，如果只是堆积，大会终会散场，人亦会走。只有当外来的智力与本地产业有了“化学反应”，长出新技术、新赛道、新产能，流量才算真正沉淀下来。说到底，变流量为“留量”的关键，在于以会聚人、以事留人、以人成事。人在事上扎下根，事因人而成势，“留量”才算真正扎下根。

来 源：温州日报

原标题： 让青科会流量长成发展“留量”

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com