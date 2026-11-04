温州晚报 2026-11-04 09:32:00

没有醒目的霓虹灯招牌，也没有长长的价目表，一块背景布、一台相机、几盏补光灯，“95后”社区工作人员吴乐敏为邻里们拍出了一张张不用多花钱的满意照片。

为社区居民拍摄全家福

吴乐敏为社区居民拍摄证件照

为新业态工作者拍摄证件照

温州网讯 推开瓯海区新桥街道山前社区党群服务中心的门，不少居民会发现，这里悄悄多了一处特别的小空间。没有醒目的霓虹灯招牌，也没有长长的价目表，一块背景布、一台相机、几盏补光灯，“95后”社区工作人员吴乐敏在这里为邻里们拍出了一张张不用多花钱的满意照片。

一元照相馆开到社区里

家门口搞定证件照和全家福

这个被大家叫做“山前·印像”的小项目，从今年5月和居民见面，缘起全是平时接待里攒下的“民生小事”。不少居民来社区办事时随口问起附近哪里能拍证件照，有人觉得连锁照相馆定价偏高，临时要交材料却找不到地方拍照；住在周边的老人腿脚不便，走很远的路去照相馆太折腾；年轻家长想给孩子拍入园照，又怕大影楼流程复杂，孩子坐不住……这些零散的小需求，吴乐敏都默默记在了心里。

吴乐敏是山前社区党委委员，作为一名摄影爱好者，她大学时就抱着相机和朋友四处拍照，手里这台尼康相机陪着她记录过不少社区活动的画面，像是社区居民文艺演出、七夕邻里活动等。今年年初，新桥街道向各个社区征集特色便民项目时，她顺势把“用自己的技能给居民行个方便”的想法报了上去，很快就成了社区今年落地的特色项目。

社区配齐了幕布、相纸和备用白衬衫，这间“无门面照相馆”就这样开门了。一元钱就能拍一张常规证件照，蓝、红、白三种常用背景随便选，一寸、两寸都能打印，拍完半小时就能拿到8张纸质照片和电子底片。10元钱的全家福套餐，最多能容纳5人同框，拍完还附赠一张印好的6寸照片和木质相框，几户平时很少拍合照的家庭，第一次在社区里留下了全家福。记者从社区了解到，需要拍摄的居民可以通过扫描展示在山前社区党群服务中心门口的二维码，进入微信小程序“表预约”预约拍摄。

快门声里藏着烟火气

镜头定格邻里日常暖意

“开业”几个月来，这里的快门声记录下了不少鲜活的日常：背着小书包来拍入园照的小朋友，拍完举着照片舍不得撒手；准备领证的95后小夫妻，通过网格员得知社区有这项服务，特意预约过来拍下人生最重要的一张证件照；母亲节的亲子专场里，六七组妈妈带着孩子靠在一起，镜头里全是松弛的笑意。有几位住在附近的高龄老人，家周边找不到照相馆，子女陪着走几分钟路就到社区，拿到清晰的红底照时，连说这是自己近年来拍得最舒服的一次。

吴乐敏说：“最开始我只是想着，自己有这个技能，又天天在社区上班，顺手就能给居民行个方便，没想到大家反响这么好。看到老人拿到照片时笑着反复摸相纸的样子，比我自己拍出一张满意的作品还开心。”

从拍照留影到创意造物

小空间长出共建共治新活力

更让居民惊喜的是，这间照相馆后来还“长出”了新玩法。最开始是吴乐敏自己喜欢在家琢磨3D打印，今年社区办活动，她主动提出这个想法，将技能和阵地充分运用起来。山前社区党委书记胡爽爽召开社区两委会议进行协商，最终决定采购一台3D打印机，一方面可以满足日常社区举办活动时的道具制作需求，另一方面也可以让社区居民近距离接触和了解3D打印，这也是新桥街道首台面向普通居民开放的3D打印设备，把这项大家印象里“很高级”的技术，直接搬到了党群服务中心。

胡爽爽介绍，很多居民之前只在网上见过3D打印，都说这个东西离自己很远，现在居民来这里，哪怕只有一个模糊的想法，也能和社区工作人员一起把它变成实物。借着这个新服务，党群服务中心的绿植角也有了新变化，搭配着打印出来的花盆和小夜灯，原本普通的公共空间慢慢变成了居民进来办事时都愿意停下脚步逛一逛的小角落。今年中秋节晚上的社区灯会上，社区带着用3D打印花盆种好的多肉植物到现场展示，当晚就成了现场最受欢迎的特别展品。

据了解，社区推出这一系列服务的初衷，是希望以微小的举措回应居民现实需求，吸引居民走进社区、认识社区、参与社区活动。随着互动的持续深化，不少原本只是来拍照、打印小物件的居民，慢慢从服务对象变成了主动出主意、搭把手的参与者，逐步成长为共建共治共享的治理力量。山前社区党委书记胡爽爽表示，接下来，社区还会继续挖掘居民实际需求，迭代拓展便民项目，让这间藏在社区里的小空间，长出更多连接邻里的新可能。

来 源：温州晚报

原标题： 一元拍证件照十元拍全家福 “95后”社工把摄影爱好做成便民项目

记者 陈培培/文 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com