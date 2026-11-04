温州日报 2026-11-04 08:43:00

10月下旬，泰顺县筱村镇坑底村，山脚下的泰顺拓兴农业开发有限公司加工车间里飘着酸甜的果香。当地转种树莓、建加工厂，形成种苗繁育—标准化种植—果酒深加工的产业链，实现亩均收益突破万元。

温州网讯 10月下旬，泰顺县筱村镇坑底村，山脚下的泰顺拓兴农业开发有限公司加工车间里飘着酸甜的果香。不锈钢发酵罐排成两列，翁文麦拧开罐底阀门，暗红色的树莓酒流进玻璃杯，泡沫细密。

树莓的采摘季在夏天，酿酒却是一年四季的事。

从2012年转产算起，这条路，翁文麦走了14年。其间，他累计投入约3000万元，建起年产能1200多吨的果酒生产线。放在动辄上亿元的产业里，这组数字并不大，但它关系着翁山片区6个行政村、200多户农户的生计。

2004年，翁文麦到筱村，养野兔、野猪，又在山上辟了一片“百果园”。那片园子不卖钱，只用来试品种——什么新奇种什么，看最后哪个能在山里活下来。

2011年，他想在养殖之外再添一条产业链。“做莓果，最初只是为了增加一条新产业链，没想到现在成了主业。”翁文麦坦言。

2012年，泰顺县科协牵头，浙江大学博士团队进山调研。彼时，珊溪水库水源地保护持续加码，库区上游的养殖业面临整治，转产势在必行。翁文麦向博士团队提出三点考量：着眼长远、产值高、能带动农户。

团队推荐了树莓。理由有些“反着来”：树莓种的人少、果子难保存，所以这个产业一直没做大。而这，恰恰是机会。2012年，翁文麦正式转种树莓、建加工厂。

转产的底气，缘于一株苗。2005年，翁文麦在百果园里留意到了一个树莓亚种。省亚热带作物研究所的专家一次次进山，从这株亚种里选育、提纯。最终，一个最适应高海拔气候的树莓品种稳定了下来。

“普通树莓，一株结六七斤，十来斤就算高产了。而我们这个品种，平均一株结30斤，最高的结过80斤，一亩能采6000斤。”翁文麦自豪地说，南方适合种的树莓品种本身就少。这一株，成了拓兴最硬的底牌。

翁山平均海拔800米，年均气温16℃，昼夜温差大，糖分积累好。好品种加上好山场，树莓在泰顺扎下了根。2014年起，企业扩大规模、引进酿造技术；2015年，中莓酒业、高山云莓、中莓·顺酒等子品牌陆续立起来。除了树莓，基地还种蓝莓、杨梅，果酒的种类也跟着多了起来。

如今，拓兴的博士创新站由浙江省农科院王五宏博士团队支撑，建起种苗繁育—标准化种植—果酒深加工的全链条，带动翁山片区农户种下1000多亩树莓，亩均收益突破万元。

树莓娇气，采下来存不住。拓兴把加工厂建在山脚，果子下山就进车间。

翁文麦说，200多户农户里，80多户签了订单，果子按保护价收，光树莓一项，一户年收入能超万元。

车间里，树莓变成树莓酒，也变成白兰地、脱醇酒；蓝莓、杨梅、桑葚、葡萄，都进了发酵罐。企业年产能最高1200多吨果酒，一年能消化2000多吨鲜果。树莓发酵酒、脱醇酒系列，拿过9次省级农博会金奖。

这些年，多家外地公司开出股权、分红的条件，请翁文麦把企业搬出大山。他放不下山里的乡亲，一次次回绝。

如今，“拓兴”在全国布局20多个种植基地，很快就要进入高速增长期。

记者手记

一颗树莓的“分量”

树莓产业体量不大，投资规模、产能和市场半径都有限，却提供了一个观察山区“微产业”的样本。

微产业之“微”，体现在链条短、体量小，也体现在它离农户更近。种植在村里，加工在山脚，损耗降下来，农户参与门槛也跟着降下来。

这类产业往往起步慢。品种选育要年复一年，酿造工艺要反复调试，订单和保护价收购更需要企业长期兜底。回报周期长，外部资本未必有耐心，本地经营主体却可能因为与乡亲的利益联结而留下来。翁文麦多次拒绝搬迁，说明微产业与社区之间存在难以切割的绑定关系。企业一旦搬走，订单链条松动，农户的收益预期也会受影响。

微产业的价值，不宜只用产值衡量。它把加工增值环节留在山脚，让农户分享产业链后端的收益。它用有限规模稳住一批就业和订单，也稳住山区特色农业的基本盘。

乡村振兴需要龙头企业，同样需要这种链条完整、关系稳定、扎根本地的微产业。政策支持不妨更多关注品种、设备、技术和订单，给微产业留下成长时间。微产业不必急着做大，先站稳，才有复制和扩散的可能。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺翁山树莓的十四年“逆生产”

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com