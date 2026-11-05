温州晚报 2026-11-05 10:29:32

秋日的永嘉茗岙梯田，稻浪翻金。拨开沉甸甸的稻穗，田螺在泥里探头，泥鳅在沟中游弋，田鱼摆尾掠过稻根——海拔数百米的高山梯田，正以“稻螺鳅鱼”四重复合种养，解锁一田多收的新“丰”景。

茗岙梯田今年新建了250米山地轨道配套设施

温州网讯 秋日的永嘉茗岙梯田，稻浪翻金。拨开沉甸甸的稻穗，田螺在泥里探头，泥鳅在沟中游弋，田鱼摆尾掠过稻根——海拔数百米的高山梯田，正以“稻螺鳅鱼”四重复合种养，解锁一田多收的新“丰”景。

连日晴好，山间秋收正忙，村民忙着割稻。茗上村“稻螺鳅鱼”综合示范基地是茗岙乡探索“稻+”种养、发展“稻渔共生”高山生态农业的试点项目。基地依山而建，共有260亩，前身却是撂荒坡地。村里通过旱改水，从2017年起打造稻鱼共生基地，这片梯田一步步完成蜕变。科技特派员刘志坚介绍：“这里的田鱼以稻田天然饵料为基础，辅以人工补充（米糠、麦麸等），品质好、卖价高，但生长周期长，一般要两年左右。”

永嘉稻田自古盛产田螺，学名中华圆田螺，味美肉鲜，是“茗岙八味”之一。2023年，永嘉推广稻螺综合种养模式，茗上村率先划出20亩试验田试养田螺；2025年，叠加泥鳅开展稻鱼鳅螺共生小试；今年项目全面铺开，基地对半布局，一半保留稻鱼共生，一半发展稻螺种养，多元共生的格局成型。

丰收背后，是基础设施的提档升级。长久以来，茗岙乡面临基础设施落后、劳动力不足的难题。针对梯田种养条件有限、生产效率不高的痛点，当地依托帮扶资金，今年茗岙村实施了农田高产改造项目——完成1500米田埂标准化改造、250米山地轨道配套建设，农田保水保肥、防汛抗涝能力显著增强。新投用的山地轨道单次载重可达400斤，物资转运效率提升80%，让高山梯田的种养效率迈上新台阶。

“硬件升级，综合效益跟着往上走，试点农田综合效益能提升两成。”基地负责人胡进勇算起丰收账。稻谷收割后，山地轨道便可轻松转运粮谷；稻收完毕，便是拾螺时节，田螺市场价每斤10至15元。“田螺的种养不用多费心思，相当于给农户添上一笔省心的额外收入。”

今年基地还新增两座帆布池，创新构建“稻螺共生——瓯江彩鲤帆布池综合种养”模式。刘志坚解释，帆布池内集中投喂配合饲料，加快田鱼生长速度；养殖尾水顺势排入梯田，滋养水稻、培育田螺，形成闭环。这套模式把设施精养和稻田生态种养串联起来，依靠“养殖尾水——有机物肥田——稻田净化”的循环链条，让水稻、田螺、水产养殖互为滋养，达成生态循环、种养共赢。

增收不止于田。基地免费向村民发放优质鱼苗、田螺苗，吸纳低保户、低保边缘户务工，把“产业田”变成家门口的“增收岗”。胡进勇透露，明年计划继续扩大种养规模，试点“稻鸭+稻鱼”共生新模式，同时一体推进农遗传承、休闲观光、亲子研学等业态融合，加快梯田旅游开发，擦亮“光影之乡”文旅名片。

来 源：温州晚报

原标题： 稻下藏甲鱼泥中生鳅螺 茗岙梯田“种”出四重“丰”景

记者 陈怡 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com