温州日报 2026-11-05 10:30:16

这场低空消防新设备新场景的公开模拟演示，标志着EH216-EK大载重消防无人驾驶航空器，在文成正式推出、全国首发。

飞行演示。记者 蒋文广 摄

亿航首批无人驾驶航空器下线。

温州网讯 昨天上午9时40分，文成县百丈漈镇亿航文成新质智造中心一处空地上出现“火情”：堆积的可燃物蹿出一两层楼高火焰，腾起滚滚白烟。

数百米开外，一架大型八轴旋翼无人机挂载着12枚灭火弹腾空而起，扑向起火点。捕捉到火源后它自动调整好方位，准确悬停在其正上方30米处并抛下一枚灭火弹。弹药在火源上方凌空爆炸，干粉灭火剂瞬间覆盖整片起火点。连续三次投弹后，地面明火被完全扑灭，整个过程用时不到两分钟。

这场低空消防新设备新场景的公开模拟演示，标志着EH216-EK大载重消防无人驾驶航空器，在文成正式推出、全国首发。

该机型由“全球无人机第一股”亿航智能控股有限公司生产，主要面向森林草原火灾初期、工业园区及仓储物流火灾等应急场景，提供空中压制灭火的创新解决方案。其整机占地接近两个标准停车位，最多可挂载12枚或总共160千克灭火弹，兼容水基、干粉等多种灭火剂，最大航程30千米，单次投放灭火剂最大覆盖面积达数百平方米。

亿航文成新质智造中心负责人韩松介绍，这一低空消防新利器最大优势在于，能在20分钟内到达山高林密、路途遥远的火场，抢先控制火势，为地面消防力量争取时间。依托飞控算法和自动热源捕捉技术，它还具备抗风、抵御强热对流扰动等能力，实现在恶劣环境下稳定悬停与精准抛投灭火弹，为传统消防手段提供空中辅助支持。

来 源：温州日报

原标题： 空中投弹地面灭火 文成全国首发新型消防无人机

记者 张睿 通讯员 包永强 陈轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com