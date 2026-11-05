为旧物写“相亲故事” 这家循环商店让邻里情在交换中升温

温州晚报 2026-11-05 10:29:57

一张张手写的《旧物相亲表》让闲置物品有了故事。市民送来旧物并写下寄语，等待它们与新主人相遇。在市区蒲鞋市街道金丝桥社区党群服务中心，有间小店，正用复古的旧物置换模式，给老城社区的邻里往来增添温暖底色。11月4日，记者走进这家特殊的小店。

温州网讯 一张张手写的《旧物相亲表》让闲置物品有了故事。市民送来旧物并写下寄语，等待它们与新主人相遇。在市区蒲鞋市街道金丝桥社区党群服务中心，有间小店，正用复古的旧物置换模式，给老城社区的邻里往来增添温暖底色。11月4日，记者走进这家特殊的小店。

寄存旧物配有手写《旧物相亲表》

这家小店名叫蒲里循环商店，记者看到，货架整齐摆放着居民送来的闲置物件：童趣小玩具、空白笔记本、家用加湿器、色彩丰富的石膏画……物品定价大多落在1元至30元区间。

和普通二手商铺不一样，店内不少寄存旧物，配套手写的《旧物相亲表》。物主可以写下这件物品背后的小故事，留下对下一任使用者的期许。

店内设置三类寄存规则：可置换兼寄卖、仅置换、仅寄卖，用于置换的物品，可享受7天免费寄存服务。

“不少旧物，藏着一户人家日常细碎的回忆。”主理人曹张慧介绍，有家长送来闲置加湿器，记录下陪伴孩子成长的点滴；长大的孩子，将几十辆不再把玩的小汽车模型送到店里，标价一元等待新玩家；还有美术培训班结业留下的石膏画，每份仅售两元，是眼下店里最受欢迎的单品。

“旧物相亲”已完成上百笔交易

这间特色小店，源于社区盘活闲置场地的构想。金丝桥社区党群服务中心搬迁至民航路后，社区想将空闲场地利用起来，打造一处覆盖老人、青年人与孩童的普惠活动空间。

社区党委副书记李萌昕说，场地条件很好，闲置下来十分可惜，社区多方比对创意项目后，与市民曹张慧达成合伙人模式，门店无需缴纳租金，约定运营方每月开展一场小型公益活动，全年落地两场大型公益活动。

作为两个孩子的母亲，曹张慧很早就发现，家里孩子大量完好的玩具、用品闲置堆放，丢弃十分可惜。作为一家广告策划企业的负责人，她仔细参考了上海、杭州成熟的易物门店模式，构思完整方案，几经对接，最终落地金丝桥社区。

门店今年7月开启试营业，8月份各项运营规则全部理顺，没有筹办开业仪式，这间循环小店静静面向社区居民开放。运营几个月以来，“旧物相亲”板块已经完成上百笔交易。

独属于金丝桥的温暖记忆

“生意虽然有，但只依靠旧物置换，很难支撑门店日常的水电和人力开支。”曹张慧说，她正在摸索多元运营路径，依托店内空间售卖咖啡、零食，同步开发石膏画体验课程，一点点打磨可持续的经营方案，“现阶段先守住基础运营成本，慢慢把循环利用的理念传递给更多周边居民。”

小朋友是店里“旧物相亲”最积极的参与者。他们把家里闲置画笔、用不完的本子等带到门店，交换心仪的小玩具。曹张慧还把置换环节融入各类公益活动，举办咖啡渣香牌手作、读书会等活动，居民先完成旧物交换，再共同参与体验，让孩子在亲手交换的过程里，建立节约、物尽其用的意识。

按照曹张慧与社区商量的活动计划，11月份，门店还将举办面向学生的大型旧物置换专场，让更多孩子感受旧物循环的乐趣。

“我们社区多为老旧住宅区，外来务工人员和购买学区房的家庭比较多，住户流动性比较大，不少家庭只会在这里短居几年。”李萌昕说，社区希望蒲里循环店可以成为邻里之间的情感纽带。哪怕居民之后搬离这片社区，在小店交换旧物、结识邻居的这段经历，也会成为独属于金丝桥的温暖记忆。

老城这间小小的循环商店，正踩着舒缓的节奏稳步成长，静待更多闲置旧物，遇见属于自己的新缘分。

来 源：温州晚报

原标题： 为旧物写“相亲故事” 民航路这家循环商店让邻里情在交换中升温

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com