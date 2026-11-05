温州晚报 2026-11-05 10:29:56

“路面上明明划着免费停车位，怎么还加了栏杆不让停？”近日，一段短视频在网上传开：龙湾区的黄石山雕塑公园一处停车场被一排落地黄色栏杆拦住，机动车无法驶入，引发网友疑惑。11月4日上午，记者实地走访发现，这些地上栏杆并非“锁住车位”，而是把原本机动车停放空间，改成了非机动车的集中停放区。

温州网讯 “路面上明明划着免费停车位，怎么还加了栏杆不让停？”近日，一段短视频在网上传开：龙湾区的黄石山雕塑公园一处停车场被一排落地黄色栏杆拦住，机动车无法驶入，引发网友疑惑。

11月4日上午，记者实地走访发现，这些地上栏杆并非“锁住车位”，而是把原本机动车停放空间，改成了非机动车的集中停放区。

一栏之隔：21个车位换了使用者

从黄石山雕塑公园西入口进入，沿着主路往园内酒店方向前行，很快找到网络热议的这处泊位。

一大块停车标识清晰醒目，地面上21个机动车泊位标线齐整，可入口处一道道金属栏杆，把汽车拦在了外面。栏内空间零星停放着共享自行车和电瓶车，不少骑行入园的游客熟门熟路，径直把车停进这片围合区域。

“这里以前是免费停车区，栏杆好像是今年新加的。”在家住龙湾、常带孩子来逛公园的顾女士眼里，这道围栏带来的变化，利大于弊。改造之前，这片免费泊位是“抢手却难抢”的地方。常有“僵尸车”、房车占着位置，普通游客较难抢到；更头疼的是电瓶车随意停在草坪边缘、步道两侧、跑步道上，见缝插针，乱糟糟。

“装了栏杆后，反而没那么乱了。”她说，只是停车指示牌很容易误导第一次来的游客。

在附近工作的黄阿姨也认为，有了这个非机动车停车区，骑车来公园更方便。不过，也有不少专程来露营的游客表示，这片停车位靠近主入口的大片草坪和儿童游玩区，原本就近停靠的便利消失，“拖着帐篷、折叠桌椅、孩童玩具，确实要多走一段路，有点麻烦。”

回应：机非分流照顾不同客群

“调整初衷，是为了理顺游园秩序，提升不同客群的游玩体验。” 龙湾区园林绿化服务中心副主任方志超解释。黄石山雕塑公园大量周边居民习惯骑电瓶车入园。客流高峰时段，园内非机动车可达数百甚至上千辆。公园最初规划时，没有配套集中的非机动车停放区，电动车沿路随意停放，人车混行、机非抢道，小摩擦时有发生，影响公园秩序和安全。

园区保安韩师傅在这里值守多年，见证了公园人气逐年走高，每到春秋露营季，周末人流尤为汹涌。他表示，大量骑电瓶车游客入园无处停，乱停放，确实给日常工作带来了很多麻烦。

改造发生在今年三四月份。温州园博园正式开园前，黄石山公园作为分会场客流明显增加，园区临时将该处改为非机动车停放区。

“不是压缩机动车停车供给，而是把两类车流分开，各行其道。” 方志超强调，改动仅限于这一处点位，公园周边机动车泊位储备依旧充足。

记者走访发现，该停车区往酒店方向约100米处，有酒店配套的大量免费地面停车位；酒店地下车库同步开放，收费标准为12小时10元。公园外侧龙海路旁配套停车场另有200多个泊位，实行低价收费：30分钟内免费，超过时间按次收费，每次5元。汽车访客，依然有多处选择。

公园外侧配套的停车场，车位充足

待补的最后一环：非机动车停放标识即将焕新

把园内21个机动车位调整为非机动车停放区，背后是城市公共空间里常见的分配题：机动车与非机动车、临时访客与长期停放者、整体秩序和个体便利，资源有限时，该向谁倾斜。

从现场采访来看，经常入园的市民大多接纳这次调整：跑步道不再被电动车堵死，出入口拥堵缓解，园区秩序肉眼可见好转。争议，大多来自不知情的初次到访者。

把牌子改明白，这道“拦”才更让人理解。

“我们曾经临时放置了禁止停车牌，但没有及时换上正式的非机动车停车标识。”方志超坦言，新版标识牌已在制作预计一两天内就能安装到位。届时标牌与现场用途匹配，这份来自一道栏杆的误会，就会慢慢消解。

来 源：温州晚报

原标题： 公园内建好的车位，为何加栏杆不让停？ 多数游客认为此举反而让公园没那么乱了！

记者 陈怡 实习生夏芷茜 文 摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com