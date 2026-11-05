温州发布 2026-11-05 08:34:55

以篮球为纽带，赴一场瓯越风味之约。11月4日至8日，温州体育中心南广场，浙BA温州主场第二观赛点——“温州六个一 瓯越臻优品”土特产市集正式开启。

以篮球为纽带，赴一场瓯越风味之约。11月4日至8日，温州体育中心南广场，浙BA温州主场第二观赛点——“温州六个一 瓯越臻优品”土特产市集正式开启。

11月4日、8日，2026浙BA温州主场赛事在体育中心体育馆鸣哨开赛，5000余名球迷将在馆内为温州队呐喊助威。场外高清大屏同步直播赛事，乡土农产品、特色美食、非遗老字号、文体互动轮番登场，更有主场门票现场抽取！

活动信息

时间：11月4日至8日，每日17:00-22:00

地点：温州市体育中心南广场

主办单位：温州市农业农村局、温州市体育局、温州市商务局、温州市文化广电旅游局、温州市供销合作社

六大品类汇聚

臻优好物走出山海

市集设置“六个一”主题展销、美食小吃、赛事赞助商展、特色展销等四大板块。核心的“六个一”展销区，围绕“一个果、一条鱼、一盘菜、一杯奶、一片叶、一根草”六大特色品类，集结全市各县（市、区）60余家经营主体，打造沉浸式农品体验空间，让藏在山野海边的优质物产走进城市。

禽蛋鲜香：平阳鸽子蛋、洞头七彩山鸡蛋、苍南喔喔鸡蛋，精挑细选，原生营养。

山韵茶味：永嘉番薯枣、泰顺番薯干、杨梅干等山货，搭配泰顺、乐清、文成本地好茶，还有创意茶食、茶点，一口品出山间清韵。

东海珍味：温州鱼饼、鸭舌、南麂大黄鱼、洞头紫菜、烤虾、烤鱼片，汇聚大海馈赠。

极地那曲·秘境嘉黎高原臻品千里赴约

从藏北高原到东海之滨，西藏那曲嘉黎县组团跨越千里而来。11月5日起，6大主题铺位亮相市集，“高原臻品”虫草、“非遗匠心”文创、“极地风味”茶饮美食、“秘境嘉黎”文旅、“嘉黎农特”综合展销、“藏医药养生”体验，把海拔4500米的高原好物带到温州市民身边。

地道风味集结

烟火气里寻味温州

市集美食区汇聚温州各县域招牌风味：平阳水头排骨泡、永嘉锦粉饺、乐清番薯黄夹、苍南矾山肉燕、瑞安湖岭牛肉干……地道小吃一站式集齐。

去年浙BA市集广受好评的网红美味再度回归：丸小闲瘦肉丸、炸馄饨、老字号牛肉丸方便面、灯盏糕、烤肉肠、猪油糕，持续撩动味蕾。现场同步开设非遗展示，捣年糕、古法猪油渣等传统手艺现场展演，在蒸腾香气里触摸瓯越手作的温度。

大屏观赛联动

文体好戏轮番登场

市集主舞台变身开放式观赛空间，全天候转播2026浙BA精彩赛事，文艺汇演、好物推介、露天电影轮番上演，氛围感拉满。

赛事直播安排

11月4日（周三）19:00

温州队VS金华队

11月8日（周日）19:00

温州队VS衢州队

11月6日·嘉黎文艺精品展演：锅庄舞《拉日卓钦》《羊毛情》、藏族民歌、嘉黎风情歌舞等6个极具嘉黎地域特色的精品节目登台主舞台，藏北高原文化魅力一站尽览。

门票天天抽取

球星赴约福利派送

门票抽奖：11月5日至7日，市集主舞台每日抽取3张温州主场观赛门票（11月8日或14日场次），好运等你来接。

球星见面会：11月5日晚，浙BA温州队球员空降市集，和球迷近距离互动，为“温州六个一 瓯越臻优品”市集助力打CALL。

赛场有热血，乡味有醇香，秋夜有烟火。体育赋能产业，市集连接城乡。这场融合篮球赛事、特色农产品、非遗美食、群众文娱的盛会，是温州推动文体商旅深度融合、助力乡村振兴的一次鲜活探索。

第二观赛点最新名单

11月4日至8日，温州体育中心南广场，一起为篮球呐喊，为温州好物喝彩，我们不见不散！

来 源：温州发布

原标题： 逛市集、吃美食！浙BA文旅市集来了！第二观赛点上新

本文转自：温州新闻网 66wz.com