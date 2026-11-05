逛市集、吃美食！浙BA文旅市集来了！第二观赛点上新
以篮球为纽带，赴一场瓯越风味之约。11月4日至8日，温州体育中心南广场，浙BA温州主场第二观赛点——“温州六个一 瓯越臻优品”土特产市集正式开启。
11月4日、8日，2026浙BA温州主场赛事在体育中心体育馆鸣哨开赛，5000余名球迷将在馆内为温州队呐喊助威。场外高清大屏同步直播赛事，乡土农产品、特色美食、非遗老字号、文体互动轮番登场，更有主场门票现场抽取！
活动信息
时间：11月4日至8日，每日17:00-22:00
地点：温州市体育中心南广场
主办单位：温州市农业农村局、温州市体育局、温州市商务局、温州市文化广电旅游局、温州市供销合作社
六大品类汇聚
臻优好物走出山海
市集设置“六个一”主题展销、美食小吃、赛事赞助商展、特色展销等四大板块。核心的“六个一”展销区，围绕“一个果、一条鱼、一盘菜、一杯奶、一片叶、一根草”六大特色品类，集结全市各县（市、区）60余家经营主体，打造沉浸式农品体验空间，让藏在山野海边的优质物产走进城市。
禽蛋鲜香：平阳鸽子蛋、洞头七彩山鸡蛋、苍南喔喔鸡蛋，精挑细选，原生营养。
山韵茶味：永嘉番薯枣、泰顺番薯干、杨梅干等山货，搭配泰顺、乐清、文成本地好茶，还有创意茶食、茶点，一口品出山间清韵。
东海珍味：温州鱼饼、鸭舌、南麂大黄鱼、洞头紫菜、烤虾、烤鱼片，汇聚大海馈赠。
极地那曲·秘境嘉黎高原臻品千里赴约
从藏北高原到东海之滨，西藏那曲嘉黎县组团跨越千里而来。11月5日起，6大主题铺位亮相市集，“高原臻品”虫草、“非遗匠心”文创、“极地风味”茶饮美食、“秘境嘉黎”文旅、“嘉黎农特”综合展销、“藏医药养生”体验，把海拔4500米的高原好物带到温州市民身边。
地道风味集结
烟火气里寻味温州
市集美食区汇聚温州各县域招牌风味：平阳水头排骨泡、永嘉锦粉饺、乐清番薯黄夹、苍南矾山肉燕、瑞安湖岭牛肉干……地道小吃一站式集齐。
去年浙BA市集广受好评的网红美味再度回归：丸小闲瘦肉丸、炸馄饨、老字号牛肉丸方便面、灯盏糕、烤肉肠、猪油糕，持续撩动味蕾。现场同步开设非遗展示，捣年糕、古法猪油渣等传统手艺现场展演，在蒸腾香气里触摸瓯越手作的温度。
大屏观赛联动
文体好戏轮番登场
市集主舞台变身开放式观赛空间，全天候转播2026浙BA精彩赛事，文艺汇演、好物推介、露天电影轮番上演，氛围感拉满。
赛事直播安排
11月4日（周三）19:00
温州队VS金华队
11月8日（周日）19:00
温州队VS衢州队
11月6日·嘉黎文艺精品展演：锅庄舞《拉日卓钦》《羊毛情》、藏族民歌、嘉黎风情歌舞等6个极具嘉黎地域特色的精品节目登台主舞台，藏北高原文化魅力一站尽览。
门票天天抽取
球星赴约福利派送
门票抽奖：11月5日至7日，市集主舞台每日抽取3张温州主场观赛门票（11月8日或14日场次），好运等你来接。
球星见面会：11月5日晚，浙BA温州队球员空降市集，和球迷近距离互动，为“温州六个一 瓯越臻优品”市集助力打CALL。
赛场有热血，乡味有醇香，秋夜有烟火。体育赋能产业，市集连接城乡。这场融合篮球赛事、特色农产品、非遗美食、群众文娱的盛会，是温州推动文体商旅深度融合、助力乡村振兴的一次鲜活探索。
第二观赛点最新名单
11月4日至8日，温州体育中心南广场，一起为篮球呐喊，为温州好物喝彩，我们不见不散！
来 源：温州发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
2026世界互联网大会开幕 温州元素亮相“互联网之光”社会11-04
-
浙南首个液体能源类公用型保税仓库通过验收 助力温州打造更具竞争力区域能源开放枢纽经济11-04
-
温州这个小区地下车库“焕新” 布设消防喷淋和AI火警监控筑牢“防火墙”社会11-04
-
温州S1线两日疏运超20万人次 歌迷直呼“温州暖心”社会11-04
-
改造提升入选全国创新案例 松台农贸市场焕新“出圈”社会11-04
-
泰顺翁山树莓的十四年“逆生产”要闻11-04
-
乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期通过竣工验收 海铁联运一体化运作降低外贸物流成本社会11-04
-
文成新农人以籽为墨 菜地里种出八百汉字社会11-04
-
一元拍证件照十元拍全家福 “95后”社工把摄影爱好做成便民项目社会11-04
-
百岁夫妻的“执手偕老” 结婚78年从未吵架社会11-04