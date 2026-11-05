两张全国“学霸榜”出炉，温州学子拿下20金
硕果累累的秋季，也是学霸丰收的季节。
11月4日，全国物理、化学奥林匹克决赛结果相继出炉，一起来看浙江学霸的获奖情况：
化学（31金5银）
第40届中国化学奥林匹克（决赛）于10月30日至11月4日在上海市举行，625名优秀选手同场竞技。今天中午，浙江省化学会发布贺信：浙江36名选手参赛，共摘得31枚金牌和5枚银牌。
化学奥赛决赛浙江学校获奖情况
从学校来看，温州中学拿下9金1银，杭州学军中学9金，杭州第二中学4金，江山中学获2金1银，杭州市临平中学、金华第一中学各获得2金。温州、杭州等地传统强校实力依旧强劲。
国家集训队成员将在金牌获奖者中诞生，名单暂未发布。入选国集，将拿到保送大学的资格，等于一脚踏进北大或清华。
具体获奖名单如下：
浙江获奖名单
物理（16金9银）
5人获保送资格
10月29日至11月4日，第43届全国中学生物理竞赛决赛在广州举行。今年183名同学获得金牌，250人获银牌，157名同学获得铜牌。
浙江队斩获16金9银，其中5人入选国家集训队，获清北保送资格。
物理奥赛决赛浙江学校获奖情况
温州表现亮眼，5名国集选手中，有4人来自温州，分别是温州育英实验学校、瑞安中学、苍南中学、温州中学，另一位来自杭州学军中学。这5名高中生将提前上岸，保送北大、清华。
此外，宁波市镇海蛟川书院获得2金，杭州第二中学、富阳中学各获1金1银，杭州市余杭中学、乐清市知临中学、舟山中学也都有金牌入账。
浙江获奖名单
五大学科竞赛金牌、银牌的高中生，还可以获得清北等高校强基计划破格入围资格。恭喜以上获奖的高中生！
来 源：潮新闻
记者 戴欣怡
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
2026世界互联网大会开幕 温州元素亮相“互联网之光”社会11-04
-
浙南首个液体能源类公用型保税仓库通过验收 助力温州打造更具竞争力区域能源开放枢纽经济11-04
-
温州这个小区地下车库“焕新” 布设消防喷淋和AI火警监控筑牢“防火墙”社会11-04
-
温州S1线两日疏运超20万人次 歌迷直呼“温州暖心”社会11-04
-
改造提升入选全国创新案例 松台农贸市场焕新“出圈”社会11-04
-
泰顺翁山树莓的十四年“逆生产”要闻11-04
-
乐清湾港区铁路支线扩能改造工程一期通过竣工验收 海铁联运一体化运作降低外贸物流成本社会11-04
-
文成新农人以籽为墨 菜地里种出八百汉字社会11-04
-
一元拍证件照十元拍全家福 “95后”社工把摄影爱好做成便民项目社会11-04
-
百岁夫妻的“执手偕老” 结婚78年从未吵架社会11-04