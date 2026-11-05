潮新闻 2026-11-05 08:34:54

硕果累累的秋季，也是学霸丰收的季节。11月4日，全国物理、化学奥林匹克决赛结果相继出炉，一起来看浙江学霸的获奖情况。

硕果累累的秋季，也是学霸丰收的季节。

11月4日，全国物理、化学奥林匹克决赛结果相继出炉，一起来看浙江学霸的获奖情况：

化学（31金5银）

第40届中国化学奥林匹克（决赛）于10月30日至11月4日在上海市举行，625名优秀选手同场竞技。今天中午，浙江省化学会发布贺信：浙江36名选手参赛，共摘得31枚金牌和5枚银牌。

化学奥赛决赛浙江学校获奖情况

从学校来看，温州中学拿下9金1银，杭州学军中学9金，杭州第二中学4金，江山中学获2金1银，杭州市临平中学、金华第一中学各获得2金。温州、杭州等地传统强校实力依旧强劲。

国家集训队成员将在金牌获奖者中诞生，名单暂未发布。入选国集，将拿到保送大学的资格，等于一脚踏进北大或清华。

具体获奖名单如下：

浙江获奖名单

物理（16金9银）

5人获保送资格

10月29日至11月4日，第43届全国中学生物理竞赛决赛在广州举行。今年183名同学获得金牌，250人获银牌，157名同学获得铜牌。

浙江队斩获16金9银，其中5人入选国家集训队，获清北保送资格。

物理奥赛决赛浙江学校获奖情况

温州表现亮眼，5名国集选手中，有4人来自温州，分别是温州育英实验学校、瑞安中学、苍南中学、温州中学，另一位来自杭州学军中学。这5名高中生将提前上岸，保送北大、清华。

此外，宁波市镇海蛟川书院获得2金，杭州第二中学、富阳中学各获1金1银，杭州市余杭中学、乐清市知临中学、舟山中学也都有金牌入账。

浙江获奖名单

五大学科竞赛金牌、银牌的高中生，还可以获得清北等高校强基计划破格入围资格。恭喜以上获奖的高中生！

来 源：潮新闻

原标题： 两张全国“学霸榜”出炉，温州学子拿下20金

记者 戴欣怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com