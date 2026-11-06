温州日报 2026-11-06 08:20:10

秋染楠溪，诗入林坑，把秋天晒成诗。11月5日，永嘉林坑晒秋活动启幕，活动将持续至12月底。这是林坑晒秋IP落地的第六年，古村又迎来一年中最热闹的时候。

温州网讯 秋染楠溪，诗入林坑，把秋天晒成诗。11月5日，永嘉林坑晒秋活动启幕，活动将持续至12月底。这是林坑晒秋IP落地的第六年，古村又迎来一年中最热闹的时候。

六年来，原生态的山水古村风貌，始终是林坑未曾改变的核心底气。永嘉县文化旅游集团有限公司工作人员朱清放介绍，林坑依山傍水、屋舍错落，古村本身自带绝美的空间层次感。古村无需大规模人工造景和过度商业化改造，仅通过玉米、辣椒、柿子等农作物的巧妙点缀，就能呈现原汁原味的浙南丰收秋景。六年来，村里不断丰富农家乐、民宿、咖啡馆、农家小摊等业态，始终保留着最朴素的乡村质感。

质朴真实的乡村烟火，也留住了八方游客。当天，来自江苏南通的游客刘平驱车前来，走遍众多古村，刘平对林坑独有的山水烟火气大为赞赏。“小桥流水、古厝人家，林坑晒秋做出了自己的特色。”刘平说，打算在村里小住两日慢慢赏秋。武汉游客田田已是第二年到访林坑，今年沉醉于古村静谧淳朴的氛围，索性决定在此旅居两月。在她看来，村里的民宿、农家乐、咖啡馆由村民自营，没有刻意包装的商业化痕迹，真实自然的体验格外动人。

林坑晒秋已成为永嘉乡村文旅金名片。去年晒秋季吸引游客超30万人次，带动全村农户增收超千万元。全村农家乐依托晒秋热度客源爆满，活动首日，有农家乐预约已排至三天后。

火热的秋日客流，盘活了乡村业态，更唤醒了乡村活力。溪边摊位上，村民纷纷搬出秋收好物迎客，戴阿婆一次性摆出30种自家农产品，开摊首日收入便超500元；77岁的潘阿婆创新升级素面口味，推出紫薯、胡萝卜、火龙果等8种果蔬口味，清晨新鲜制作的素面中午便售罄。6年前在外经商的村民王金木，返乡开出咖啡馆，晒秋旺季两个月最高营业额可达5万元，越来越多村民在家门口实现就业增收。

在守住山水烟火底色的同时，今年林坑晒秋在文化内涵、互动体验上全新升级，为老牌IP注入诗意新活力。依托永嘉“中国山水诗之乡”的独特底蕴，今年晒秋重磅打造“把秋天晒成诗”全新主题，将山水诗文化深度融入古村秋景，引导游客从“看诗”到“入诗”再到“写诗”。村内新增诗意诗签打卡点位，升级多处主题主景，让丰收景观与诗词意境相互交融。同时创新推出诗人NPC对诗互动，游客可现场对诗赢取银票、参与抽奖，让游客既能看见丰收的热烈，也读到乡土诗意的绵长。

“温州秋假正好要来了，我们准备了丰富节目迎客。”朱清放介绍，周末和节假日活动丰富，畲族歌舞、竹竿舞、创意农具走秀、趣味农事体验轮番上演，结合温州畲乡特色与农耕文化，让静态赏秋变为动态沉浸式游玩。

来 源：温州日报

原标题： 把秋天晒成诗 永嘉林坑晒秋再启幕

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 朱若冰

本文转自：温州新闻网 66wz.com