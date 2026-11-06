温州日报 2026-11-06 09:00:00

反复颈腰酸痛、肢体窜痛麻木……很多饱受脊柱退变折磨的患者，辗转尝试针灸、理疗、药物等各类保守治疗，症状依旧反反复复。记者日前从温州市人民医院、温州市妇幼保健院骨科脊柱外科中心了解到，其在浙江省内率先把OSE单孔分体内镜微创技术引入临床，在省内同级别医院中处于技术应用前列。

温州网讯 反复颈腰酸痛、肢体窜痛麻木，稍一活动便酸胀难耐，不得不停下休息……很多饱受脊柱退变折磨的患者，辗转尝试针灸、理疗、药物等各类保守治疗，症状依旧反反复复。一想到开放手术，又惧怕创口大、损伤重、恢复周期漫长。记者日前从温州市人民医院、温州市妇幼保健院骨科脊柱外科中心了解到，其在浙江省内率先把OSE单孔分体内镜微创技术引入临床，在省内同级别医院中处于技术应用前列。

不同于多数机构仅局限于部分腰椎病种开展该术式，该团队率先实现技术适应证拓展，把这项国产原创的前沿内镜技术，成熟运用于颈椎间盘突出、腰椎管狭窄、多节段腰椎退变等多种复杂脊柱疾病的临床救治，收获十分理想的临床疗效。

“钥匙孔”大小的皮肤切口

完成多节段脊柱病变的减压

门诊中，像王女士这样的复杂脊柱病患并不鲜见。她多年腰痛伴随下肢放射性疼痛，间歇性跛行持续加重，日常买菜散步都成为奢望。磁共振检查提示她多节段腰椎管狭窄合并椎间盘突出，神经根长期遭受压迫，前期规范保守治疗收效甚微。“年纪大了，实在承受不住大手术带来的创伤。”这是王女士就诊时最大的顾虑。

该院骨科主任、脊柱外科中心主任、主任医师王大风带领团队，全面研判患者年龄、身体基础条件与影像学资料，充分和患者、家属沟通之后，决定实施OSE单孔分体内镜微创手术。手术仅在腰背部留下约2厘米、钥匙孔大小的单一切口，依托高清内镜，椎管内部的神经、韧带、增生骨刺清晰呈现在手术视野之下。手术团队精准磨除增生骨赘、切除肥厚韧带，完成多节段椎管充分减压，最大程度保护腰背肌肉与软组织免受额外损伤。手术结束，王女士当即感受到下肢疼痛、麻木症状明显缓解，术后第二天佩戴腰围即可下床活动，恢复效果令人满意。

迭代升级微创技术

拓宽OSE技术的疾病治疗版图

据介绍，该院脊柱外科微创技术发展步步进阶，从早期椎间孔镜技术，到UBE双通道内镜，再到省内率先落地的OSE单孔分体内镜技术，一套完整成熟的脊柱微创诊疗体系已然成型。

“OSE作为国内原创新一代脊柱内镜技术，核心价值就是在手术视野清晰、神经充分减压和低创伤、快恢复之间找到最优平衡点。”王大风介绍，该技术采用单皮肤切口、体内分体操作的创新设计，内镜系统与操作器械经由同一个小孔进入体内协同作业，大幅减少软组织破坏，更重要的是打破传统内镜的应用局限。作为省内最早开展该技术的团队，科室没有将OSE的使用范围局限于简单腰椎单节段突出，而是大胆稳妥地拓展适应证，既可以处理棘手的颈椎间盘突出，也能够应对腰椎管狭窄、多节段腰椎退变等过去往往只能依靠开放手术解决的复杂病例，让一大批原本需接受开放大手术的脊柱患者有了微创治疗新选择。众多患者术后疼痛快速解除，康复进程理想，临床反馈优良。

王大风介绍，为掌握该项新技术，科室专程赴中国人民解放军总医院向朱腾月教授进行系统学习，严格落实规范化技术培训，每一例手术均结合患者年龄、基础疾病、主观症状、影像检查结果做个体化评估，量身定制微创治疗方案。

多类脊柱退行性疾病

均可评估OSE微创手术指征

依托省内率先开展OSE技术积累下来的丰富实战经验，科室针对多种脊柱退行性病变开展该微创手术。颈椎间盘突出、腰椎管狭窄、多节段腰椎退变等病患，若经规范保守治疗效果不佳，颈腰剧痛、肢体放射痛麻木已严重干扰日常生活和行走，均可到专科就诊，由医生综合评估是否适合OSE手术。尤其对于开放手术心存顾虑的中老年患者，这项技术提供了一条可靠的微创治疗路径。

王大风提醒，当下颈腰椎病变年轻化趋势愈发明显，久坐办公、长期低头使用电子产品都是重要诱因。脊柱疾病要做到早识别、早干预。随着OSE单孔分体内镜技术在该院成熟落地并实现多病种应用，温州及浙南周边地区罹患各类复杂脊柱疾患的群众，在本地即可接受前沿微创诊疗。

来 源：温州日报

原标题： 用新技术在“钥匙孔”里破解脊柱顽疾

第⑥站：走进温州市人民医院、温州市妇幼保健院骨科脊柱外科中心

记者 夏晓腊

本文转自：温州新闻网 66wz.com