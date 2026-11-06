20分钟疏散3.8万人！温州公安护航演唱会交出平安答卷

温州日报 2026-11-06 09:00:00

刚刚过去的周末，温州奥体中心因为谢霆锋“进化”演唱会再次人潮涌动。数据统计，谢霆锋温州演唱会场均人数达3.8万人。如何在数万人的聚集与疏散中，既守住秩序的底线，又不失城市的温度，进而让安全环境成为演艺事业高质量发展的“加分项”？温州公安给出了一个明确的数值——20分钟，让3.8万人从容离场。

温州网讯 刚刚过去的周末，温州奥体中心因为谢霆锋“进化”演唱会再次人潮涌动。数据统计，谢霆锋温州演唱会场均人数达3.8万人。

人潮带来热度，也带来考验。如何在数万人的聚集与疏散中，既守住秩序的底线，又不失城市的温度，进而让安全环境成为演艺事业高质量发展的“加分项”？温州公安给出了一个明确的数值——20分钟，让3.8万人从容离场。

为了这20分钟，温州公安都做了啥？解题的答案，却很少获得聚光灯下的关注。

这份从容始于半个月前

一场2个多小时的演唱会，背后需付出的努力可能比你想象的还要多。

早在10月17日，温州公安相关人员便已前往谢霆锋南昌演唱会现场，他们可不是去听歌的，舞台舞美如何布置、出入口设置如何更加合理、舞台灯光布线有何要求……这些才是他们关注的重点。

“没有两场完全相同的大型活动，比如舞台是四面台还是T型台，人流逻辑完全不一样。过往经验仅能作参考，每一场都要重新研判、重新布局。”龙湾区公安分局党委委员、副局长郑裕军说。

一场活动的考量从申报阶段就已经启动了：封控如何精准、通道如何优化、观众区与媒体区、医疗应急区怎么动态分流……每一项都要按活动类型重新算。

梳理场馆外围6500个停车资源，协调龙湾区府大院及政务服务中心停车场对外开放，有效扩容1300个停车位，设置3个免费接驳点，35辆公交车整装待命，提前3天向社会公布交通出行指南……这些细化到“毫米级”的筹备工作，经演出前的反复磨合，为每场演出守牢了安全底线。

这份从容是“技术活”

“温州，谢谢你！”随着最后一首歌《活着VIVA》落幕，谢霆锋挥手向全场歌迷告别。数万人从座椅上纷纷起身，有的歌迷留在现场合影，有的则起身向各个出口涌动。

S1线奥体中心站外，晚风裹挟着人声，人潮一拨一拨从场馆方向涌来。

“散场的歌迷请往这边走！”早已守候在场馆外的警力，迅速引导第一波客流进站，最大限度利用列车的运力资源。“1、2、4号出入口只进不出，3号口只出不进。”因散场时还未到末班车时间，此时仍有部分出站客流，因此用最简单的物理隔断，把进站的滚滚人潮和准备出站的乘客隔开是最佳方案。

温州市公安局机场分局龙霞站派出所民警项圣炜，当晚被安排在奥体中心站厅西安检口，这里是散场时人流最密集的区域。他说，让散场歌迷从容离场，绝对是一个“技术活”，难就难在“快了、慢了”都不行。“快了，造成站内拥堵；慢了，浪费大家回家时间。”项圣炜说。

最好的方法，是用铁马设置回型区域，让乘客像“贪吃蛇”一样拐着弯进站，同时车站采取“站台-安检点-出入口通道-出入口”的联控机制，以“10分钟为单位”实时监控客流堆积情况，动态控制乘客的进站速度，使之与列车运能相匹配。

“人确实多，但没觉得乱，跟着指示走就行。按这个速度，回家还能吃个夜宵呢！”歌迷陈先生说。

这份从容源自群策与久炼

当喧嚣渐渐散尽，场馆灯光相继熄灭，那些藏在狂欢背后的细碎工作，才更加清晰地显露出来。

在完成最后一轮全域巡查后，等待他们的不是回家洗漱，而是一次复盘会。对照当日安全监管实况复盘流程、查漏补缺，优化点位警力配置、人流引导方式，以动态调整、持续精进的举措做好第二日演出安全监管提质工作。“5月份的周杰伦演唱会，第一天散场足足花了45分钟。但经过当天的复盘，我们第二天就把散场时间控制在了半个小时。”

在郑裕军看来，这些经验不是文件条文，是每一场大型活动一步步踩出来的现场体感。这份从容，也从来不是单个部门的独角戏，S1线调度、公交运力、属地街道、场馆运营多方磨合；交管、轨道公安、属地分局多警种保障……

“还能再快一些！地下停车场的疏散方案还能优化，瓯海大道的进出口封控还能更细致……这个月还有许嵩演唱会，下个月还有王力宏的演唱会，我们的工作还不能停。”

这场持续到晚上11点半的复盘会，虽然绝大多数工作隐匿于聚光灯之外，但正是这一次次人力的精打细算，踏勘、研判、权衡的相互交织，才接住了每一场狂欢，并守好一城的寻常烟火。

来 源：温州日报

原标题： 20分钟，3.8万人如何从容离场？

温州大型活动安保的“毫米级”解题思路

记者 杜一川

本文转自：温州新闻网 66wz.com