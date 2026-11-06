一个白色集装箱里装着29项便民服务

温州晚报 2026-11-06 09:21:09

11月5日上午，鹿城区蒲鞋市街道芳园社区党群服务中心门前，一个白色集装箱里暖意融融，老人们围坐在一起体验艾灸理疗、闲话家常。一件件琐碎又实在的便民小事在家门口落地，切实补齐了社区互助养老服务的细微短板。

由白色集装箱改造而成的“街芳亲管家工坊”

张峰嫦正带队为老人提供公益艾灸服务

温州网讯 昨天上午，鹿城区蒲鞋市街道芳园社区党群服务中心门前，一个白色集装箱里暖意融融，老人们围坐在一起体验艾灸理疗、闲话家常。一件件琐碎又实在的便民小事在家门口落地，切实补齐了社区互助养老服务的细微短板。

从流动摆摊到固定点位

集装箱成为常设服务空间

上午9点多，记者来到这个由集装箱改造而来的“街芳亲管家工坊”。

年过七旬的丁阿姨、瞿阿姨一早来到工坊体验社区公益理疗项目。“都是街坊邻居说好，我就想过来试试，关节疼痛是老毛病了，做完艾灸身上舒服很多。”瞿阿姨笑着说道。

现场最忙碌的是浙江蓓蕾家政集团有限公司负责人张峰嫦，她细心调整艾灸罐位置、询问老人身体状况。

一位老人前来工坊求助，家中的嵌入式饮水机出现故障，外部维修人员仅上门费就要一两百元，叠加维修费开销更高。老人家舍不得花费，坏掉的设备便一直搁置未修。

听完老人的诉求，张峰嫦马上联系长期合作的家电维修师傅，特意说明是老人求助。“师傅听说后很爽快，说只收基础服务费和配件费，整体算下来就几十块钱。”张峰嫦告诉记者。在她看来，老年居民大多节俭，遇上家电故障和养老难题往往不愿多花钱、只想找熟人，很多小事一拖再拖。这也是管家工坊落地社区的初衷，专门解决居民无处求助、难以解决的细碎生活难题。

“以前便民服务市集摆摊，能来的都是腿脚利索的老人，很多居家老人覆盖不到。我们想打造一个家门口的服务阵地，让服务常态化、适邻化。”芳园社区党委副书记夏大卫说。

作为我市“邻呼我帮·暖心助老”扩面试点社区，芳园社区盘活临街闲置空间，经过“招募-座谈-评审”环节，最终确定引入蓓蕾家政作为工坊空间合伙人。社区适当减免场地租金，由运营方承担水电费用，保障便民服务、低偿服务能够持续惠及居民。

29项服务按需定制

各方参与敲定低偿服务清单

自今年8月正式投用以来，稳定落地的常态化服务，让管家工坊深度融入居民日常生活。夏大卫介绍，工坊平均每月服务辖区居民约400人次，试运行至今，始终保持零差评、零投诉的良好口碑。

这份口碑，源于社区实打实的民意收集工作。

“我们不是企业有什么就做什么，而是居民需要什么，我们就尽量落地什么。”夏大卫说，依托“邻呼我帮·暖心助老”服务理念，社区通过“敲门行动”、线下问卷、邻里互助等多种方式，摸排老年居民真实诉求，最终梳理出涵盖生活照料、健康理疗、便民维修等热门服务事项，形成便民服务清单。

所有服务项目、收费标准全部公开透明，定价环节也听取了各小区物业、业委会成员的意见建议，最终定价普遍略低于市场标准。

“大家明白，让企业长期免费服务并不现实。”夏大卫表示，适度的合理收益，能够保障运营方稳定运转，有助于提升服务质量，能让居民长期享受便民福利。

记者在工坊看到完整的《“邻呼我帮·暖心助老”服务清单》，里面包括定制服务、志愿服务、低偿服务三大板块共计29项，如便民维修、代购代办、送餐上门等。

夏大卫表示，社区及管家工坊服务团队会持续听取各小区居民的意见，确保所有收费清晰、无隐形消费，守住普惠便民的底线。

结合居民日常生活变化，服务清单也在持续扩容。比如，针对老年居民选购假发容易上当的问题，工坊推出免费发型修剪、试戴体验服务，老人体验满意后再行选购，把细致周到融入日常服务。

双向赋能的社区阵地

兼顾互助养老与培训就业

小小的集装箱，不仅服务老年群体、便利居民生活，也为辖区有就业需求的居民搭建起终身学习、就近就业的新平台，帮助不少家庭稳定收入来源、改善生活状态。

今年50多岁的柳阿姨，此前长期经营蔬菜批发生意，受行业行情影响收入不稳定，求职也屡屡碰壁。了解到芳园社区有个管家工坊后，她便来报名参加护理员培训班。

张峰嫦发现柳阿姨性格温和、善于沟通，能够耐心倾听老年居民诉求，适配社区助老服务工作，便在她完成护理员培训后，安排她驻点管家工坊担任养老专员。

张峰嫦介绍，养老专员就像社区老人的小管家，她们日常驻守工坊，陪伴老人聊天谈心、细致记录各类生活与服务诉求，再根据实际需求，精准对接理疗、护理、上门照料等对应服务。

养老专员仅提供信息对接、需求摸排服务，全程不收取咨询费用，仅落地具体服务项目后，按照公示清单标准收费。目前，柳阿姨已成为上百位老人信赖的“好管家”。

48岁的芳园社区居民王阿姨，是工坊技能帮扶的受益者。此前她长期居家照料家中父母，待父母身体状况平稳后，为缓解家庭经济压力，萌生了就近就业的想法。

她报名参与工坊开设的养老护理培训班，依托常年照料家人积累的实操经验，搭配七天系统化课程学习，顺利考取养老护理相关证书。

如今，王阿姨通过养老专员在芳园社区里接单。她同时为四户老人提供居家护理服务，日常步行上下班，无需远距离奔波，每月收入6000元左右。

“她做事踏实细心，服务的都是街坊邻里，老人们都很信任她。”张峰嫦说。

运营过程中，社区与工坊也持续摸排、收集居民的职业转型需求。社区内有从业多年的网约车司机，因担忧未来无人驾驶车辆投放，咨询有没有空调清洗技能培训班；部分被自助扫码结算等智能设备替代的收银员，也来咨询母婴护理、养老护理技能培训……

“只要居民有需求，我们就登记下来，报名人数达标后就开设专项培训班。”张峰嫦说，扎根社区深耕便民服务，最能体会普通人的不易。

这个藏在社区街角的集装箱，功能已超越普通便民服务点。一边为老年居民解决居家生活的大小琐事；一边为辖区居民创造就近就业的机会。邻里互助的温情，就在这间白色集装箱里慢慢生长。

来 源：温州晚报

原标题： 一个白色集装箱里装着29项便民服务

记者 叶雄伟 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com