温州日报 2026-11-06 09:00:25

11月4日，苍泰高速关键控制性工程太牛湖隧道双线贯通，成为全线首座贯通的特长隧道。该隧道全长5015米，穿越多重不良地质，历时29个月实现双线贯通，为全线早日通车奠定基础。

温州网讯 11月4日，苍泰高速关键控制性工程太牛湖隧道双线贯通，成为全线首座贯通的特长隧道。该隧道全长5015米，穿越多重不良地质，历时29个月实现双线贯通，为全线早日通车奠定基础。

苍泰高速首座特长隧道双线贯通。杨兰 摄

太牛湖隧道位于苍南县桥墩镇，为分离式特长隧道，全长5015米，按双向四车道高速公路标准建设。隧道沿线山形复杂、地质条件恶劣，围岩破碎松散，存在节理密集带、山塘水体、浅埋偏压、崩坡积体等多重不良地质，施工难度大、安全风险高。

面对复杂地质，项目建设团队创新构建“三化一提升两创新”施工管控体系。苍泰高速第五标段项目经理杜明初介绍，该体系具体是指智能化、标准化、工厂化建设路径，提升隧道工程品质，以及科技创新与制度创新。其中，智能化包括超前地质预报系统和凿岩台车、湿喷机械手等智能设备；标准化涵盖安全防护、施工工艺与管理协调的规范统一；工厂化则通过集中预制构件和钢拱架来保障品质。

施工方面，隧道实行双向同步掘进，从两端同时向中间开挖，大幅压缩贯通所需时间。同时，项目科学倒排工期，制定详细生产计划网格表，落实到各班组组长，严格实行奖惩制度，激励作业队伍施工积极性。针对爆破环节，施工单位采用精细化控制爆破技术，分区控制爆破、微差爆破，严格控制装药量，保证开挖成型好，从而减少每循环开挖时间，以量变累计缩短工期。隧道历时29个月实现双线贯通。

目前，太牛湖隧道贯通后，路面铺设、内部装饰装修及附属配套工程正无缝衔接推进，有效加快施工进度。该项目高效建设经验也将为全线各标段施工推进提供参考，助力全线工程提质提速。

苍泰高速全长99.12公里，串联苍南、泰顺两县17个乡镇，桥隧比达85%，全线将建造76座大桥、19座隧道，其中特长隧道7座（3公里以上）。作为浙江践行“八八战略”、赋能共同富裕示范区建设的重大交通民生工程，该项目建成通车后，将进一步完善浙南闽北综合交通路网，构建区域“一小时交通圈”，激活沿线生态、文旅、区位资源，推动区域协同发展，为沿线打造区域性交通枢纽、赋能县域高质量发展注入交通动能。

来 源：温州日报

原标题： 苍泰高速首座特长隧道双线贯通

记者 林思思 苍南融媒记者 叶娜娜

本文转自：温州新闻网 66wz.com