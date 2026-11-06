温州都市报 2026-11-06 08:29:00

记者11月5日从温州市综合行政执法局获悉，瓯越大桥日常维养项目获评中国市政工程协会“2026年度市政工程最高质量水平评价”，这是全国市政行业最高荣誉，本年度全国仅14个维养类项目获此荣誉。

温州网讯 记者昨天从市综合行政执法局获悉，瓯越大桥日常维养项目获评中国市政工程协会“2026年度市政工程最高质量水平评价”，这是全国市政行业最高荣誉，本年度全国仅14个维养类项目获此荣誉。

近年来，市综合行政执法局以全生命周期管理理念统筹桥梁巡检、养护、监测和应急抢险，持续提升城市基础设施安全韧性。

在巡检管控方面，该项目创新推行“人巡+机巡”互补、“低空+地面+江上”协同的立体巡查体系，运用AI识别、无人机巡检消除盲区，效率较人工提升4倍，准确率超98%。目前，全市3000余座市政桥梁已连续8年体检全覆盖，D级、E级桥梁管控治理率达100%。

在智慧管养方面，依托市政“云管家”“桥医生”平台及物联监测终端，累计归集全域桥梁监测数据167万余条，通过AI算法预警模型精准研判病害，推动养护模式由事后抢修向主动预防转变。

在应急抢险方面，市综合行政执法局组建221支共1169人的市政道桥应急队伍，聚焦台风、强降雨等极端天气，全市市政桥梁均落实20分钟到场、2小时内恢复通行。今夏面对历史罕见的“三台两汛”考验，实现险情快速处置，保障城市交通主动脉安全运行。

来 源：温州都市报

原标题： 瓯越大桥维养项目获全国市政行业最高荣誉

记者 蒋文泽 通讯员 温综宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com