温州日报 2026-11-06 09:00:25

11月4日下午，温州南站发生惊险而暖心一幕。一名女性旅客出站时因过量服药突发身体不适，得益于车站工作人员在人群中多看了一眼、多问了一句，随后多岗位无缝接力，争分夺秒将旅客从危险边缘拉回。

温州网讯 11月4日下午，温州南站发生惊险而暖心一幕。一名女性旅客出站时因过量服药突发身体不适，得益于车站工作人员在人群中多看了一眼、多问了一句，随后多岗位无缝接力，争分夺秒将旅客从危险边缘拉回。

当天下午，乘坐G7759次列车从义乌抵达温州南站的杜女士下车后，客运员季扬旭开展“一车一清”巡查。在换乘直梯内，他发现杜女士站在电梯里迟迟没有按键，问询时对方应答含糊，只说准备出站。这份异样让季扬旭心生警惕，他一路留意观察，见旅客神情恍惚、步履虚浮，当即用对讲机通知扶梯口的客运员秦子强重点跟进。

杜女士进入出站通道后，秦子强便上前跟进问询。虚弱的杜女士告知，自己刚服下一整板药，手机没电，急需联系家人。秦子强马上把她安置到补票处休息，拿来充电器帮她联系家属。家属表示自己远在四川一时无法赶来，并再三恳求车站协助立刻送医。

情况紧急，客运值班员钱斌芬接到汇报后，立即呼叫120救护车，并同步通知温州南铁路派出所。救护车很快到达现场，急救医生查看药盒后确认，旅客服用的是一板共14粒安眠药，且已全部服下。考虑到情况危急，车站安排女性客运员吴思慧全程陪同旅客前往温州市人民医院，配合做好交接与救治。

经医院紧急抢救，杜女士当天下午脱离生命危险，继续在抢救室观察。当晚，车站客运员金梦洁和吴思慧前往医院探望，旅客身体虽仍虚弱，但意识已逐渐清醒。车站这边也实时联系其父亲告知相关情况。“心里的一块石头总算落下了，谢谢你们的工作人员。”杜女士父亲表示将尽快从四川来温接人，届时将制作锦旗送到车站，向工作人员表达谢意。

“日常服务中旅客突发疾病并不少见，这类情况往往表现比较明显，容易被及时察觉；而像过量服药这类情况更为隐蔽，旅客不一定当场发作，但后续隐患很大，尤其需要工作人员在巡视中多看一眼、多问一句、多跟一步。”温州南站负责人说。

从站台发现异常，到出站问询、联系家属，再到呼叫120、陪同送医，温州南站多个岗位无缝接力，争分夺秒将旅客从危险边缘拉回。此次突发事件的处置，展现了车站快速、规范的应急联动能力，也彰显了职工在细微之处敏锐观察、在危急时刻主动作为的责任担当，为旅客平安出行筑牢了坚实防线。

来 源：温州日报

原标题： 多看了一眼、多问了一句，铁路温州南站救了一名过量服药旅客

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com