亚洲唯二、中国首城！世界网坛顶级大众赛事，为何落户温州？

潮新闻 2026-11-06 09:52:58

11月9日至13日，世界网球大师巡回赛最高级别的MT1000分站赛，将在温州国际网球中心开赛。这是中国大陆首站MT1000级别赛事，今年亚洲仅设两站，另一站在日本山梨。亚洲唯二、中国首城！此次世界网坛顶级大众赛事，为何越过国内一线城市落户温州，又将为温州带来什么？

最近，周杰伦更新个人社交媒体，透露自己近日参加了世界网球大师巡回赛MT400级别比赛，很快引来广大网球爱好者的围观。

“世界网球大师赛，究竟是什么比赛？”很多网友发出疑问。

与职业赛事不同，世界网球大师赛是面向全球30岁以上的国际性群众网球赛事，它集国际认证、积分排名与大众参与于一体，让广大网球爱好者可以“打国际比赛、拿全球排名”。

2025世界网球大师赛MT700温州站。赛事组委会供图

11月9日至13日，该项赛事最高级别的MT1000分站赛，将在温州国际网球中心开赛。这是中国大陆首站MT1000级别赛事，今年亚洲仅设两站，另一站在日本山梨。

亚洲唯二、中国首城！此次世界网坛顶级大众赛事，为何越过国内一线城市落户温州，又将为温州带来什么？

大众网球圈的“顶流”

世界网球大师赛，是世界网球联合会打造的全球巡回赛，覆盖全球70多个国家和地区，每年办赛500多场，注册选手超3万人。该赛事从低到高分为MT100、MT200、MT400、MT700、MT1000五个等级。

MT1000，是这套体系里的最高级别，堪称大众网球圈的顶流赛事。

2019年，这项赛事由中国网球协会引入国内，很快风靡网球圈，短短几年，承办城市已覆盖全国20多个省（市、自治区）。

如何承办这项赛事，也有一套严格的晋级体系。新承办城市必须从低级别起步，按照办赛情况酌情升级。今年，国内一共开设42站世界网球大师赛，其中MT700级别仅北京、广州两站，MT400、MT200、MT100则分布在成都、杭州、武汉、石家庄等城市。至于MT1000，国内此前从未有城市举办过，温州今年则是有幸成为首站。

2023世界网球大师赛MT400温州站。赛事组委会供图

回顾温州的晋级之路，要从2023年说起。当年8月，温州依托温州国际网球中心15片场地的硬件条件以及专业运营团队能力，从MT400等级起步办赛，只用了四年时间，完成“三级跳”。

“我们的比赛场地就在龙湾瑶溪景区，风景好、服务优，首次承办就一炮打响。”全程参与赛事服务的浙江温乐体育发展有限公司董事长张国超记忆犹新。到了2024年，参赛人数较上年翻番，吸引了来自美国、加拿大等众多海外选手。2025年，温州站升级为MT700，成为当时国内最高级别的世界网球大师赛事，办赛规模持续扩大，有411名选手相聚“浙南最美网球场”。

通过一路蓄力进阶，今年MT1000落地温州。

级别上来了，报名热度也更进一步。本届温州站赛事设置30+至70+共8个年龄组、36个竞赛单项，赛事总奖金高达60万元，是目前国内奖金最高的大师赛分站。尤其是赛事报名帖在世界网球大师赛官网发布并获特别推荐后，迅速吸引了38个国家和地区近700位选手报名参赛，其中外国选手近百人。

为什么是温州？

说起网球，温州应该算不上老牌城市。为什么“亚洲唯二、中国首城”的赛事会落户这里？

“实际上是温州错位竞争、差异化耕耘的战略布局。”温州国际网球中心所在地、龙湾区体育事业中心党组书记、主任张建告诉记者。2023年，温州市委、市政府提出“打造赛事之城 发展赛事经济”战略定位，龙湾区同步提出打造“双球之城”，重点发展足球、网球两大运动，尤其要持续擦亮“温网”赛事品牌。

至于为什么选择引入大众赛事，而不是职业赛事？张建坦言，场地是最大因素。

“职业赛事门槛很高：办赛成本高、场地硬件标准严苛，主赛场座位通常要5000座以上。”张建说，温州国际网球中心全中心共15片场地，仅4片场地间距达到职业赛事标准。“如果引进职业网球赛事，场馆全部推翻重建至少需要2亿元投入。”

和一线城市卷职业赛路线，投入产出比并不高。所以温州选择另辟蹊径，错位竞争：换一条赛道，深耕顶级群众网球赛事。

2024世界网球大师赛MT400温州站。赛事组委会供图

明确了方向，下一步就是持续加码赛事运营能力。

2024年，MT400温州站赛事组委会配套酒店接驳班车，推出首期赛事经济包、首届温网市集，获得参赛选手高度好评，一举拿下年度“赛事认可奖”。当年国内23个分站赛里，仅温州站（MT400）、石家庄站（MT100）两站获此殊荣。

中国网球协会一位工作人员告诉记者，“赛事认可奖”含金量很高，是由所有参赛选手打分，满意度须达4.5分以上（满分5分）才具备入围资格，全球仅5%至10%的优质站点能获此荣誉。

2025年，MT700温州站如约而至。温州又精心准备了瓯文化美食欢迎宴、网球嘉年华等主题活动，打造了一场可玩、可品、可享的时尚文化盛宴。这一年，温州再度斩获“赛事认可奖”，成为中国大陆唯一连续两年拿下该奖项的赛区。

“连续两年获奖，意味着温州在场地标准、赛程组织、球员服务上经得起实战检验。”国家体育总局网球中心工作人员评价道。

带着球拍游温州

11月5日，温州溢香厅国际宴会中心正紧张筹备11月8日晚的欢迎晚宴。“我们邀请选手们一边品尝瓯菜，一边欣赏瓯剧、魔术。”张建说。近700名海内外选手齐聚一堂，这是温州接待能力的一次集中预演。

一场赛事，不仅仅是五天的球场角逐。这几天，温州赛事筹备工作正处于冲刺阶段，在场内打磨竞赛保障，场外做好“体育+文旅”融合文章。

2025世界网球大师赛MT700温州站。赛事组委会供图

办好赛事，考验精细化系统能力。开赛一个月前，龙湾体育事业发展中心就建立周例会机制，逐项推进筹备。25片标准场地统筹到位，温州国际网球中心提供15片，周边场地同步调配补齐；接驳班车、标识系统、温网文化墙，服务保障落实到每处细节。

赛场之外，第三届温网市集将如期开市。温州美食、龙湾非遗、趣味体验三大板块就位，肯德基、星巴克、漆扇、拓印等商户入驻。赛事专属消费包打通参赛、观赛、游山水、品人文链条，推出“跟着温网游温州”山海网球旅行路线。

2025世界网球大师赛MT700温州站。赛事组委会供图

眼下，“带着球拍游温州”已经被众多选手列入行程，有不少选手向组委会发来信息：“我已经爱上了温州”“温州的场地，非常适合打网球”“我很期待温州的美食”……

俄罗斯选手尤莉娅第二次来温参赛，对温州山水很着迷，她说：“打完比赛后，我打算玩几天再回去。”

此外，这场赛事也是国内世界网球大师赛的行业现场会。中国网球协会召集北京、广州、云南安宁、大连等站承办单位齐聚龙湾，学习参考温州的办赛模式。

眼下，中国网球人口已超过2500万，仍在快速发展，“带着球拍去旅行”正成为年轻球友的新风尚。期待网球给温州带来的，不只是一场赛事、一波客流。而是通过赛事，成为温州迎接世界、点燃活力的窗口，让“世界的温州，来了都说好”。

来 源：潮新闻

原标题： 亚洲唯二、中国首城！世界网坛顶级大众赛事，为何落户温州？

记者 张银燕

本文转自：温州新闻网 66wz.com