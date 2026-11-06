2.71亿元！“乐清第一高楼”网拍成交
图为天际东方大厦 来源阿里巴巴司法拍卖网络平台
温州网讯 昨天，被誉为“乐清第一高楼”的天际东方大厦网拍成交，成交价即为起拍价2.71亿元，是评估价的51%多。
于2021年交付的天际东方大厦，总高218米，被誉为“乐清第一高楼”，已布局五星级酒店、LOFT公寓、餐饮宴会等多种业态。该大厦此次网拍资产包括其12幢和13幢101、106室不动产及相关配套设施、装修等，其中涉及物业建筑面积近5.33万平方米。
从评估报告看，该大厦此次网拍资产的评估价为5.29亿余元；其中，物业及停车位评估价为4.67亿元，酒店、健身房、养生馆等装修与设备的评估价为6200多万元。
网拍信息显示，此次网拍共有3人报名参拍，但最终只有竞买号为“H2582”的参拍人在昨天9时28分以起拍价2.71亿元出价一次，最终以5折多的价格将这笔资产收入囊中。
天际东方大厦属于乐清晨德置业有限公司的资产。由于这家成立于2017年11月的房地产公司被法院裁定破产清算，作为其主要资产的天际东方大厦也被网拍。此前，这座大厦在阿里巴巴司法拍卖网络平台已拍卖3次，但均流拍。
乐清晨德置业有限公司于去年12月19日被乐清市人民法院裁定破产清算。从该公司管理人举行的债权人会议看，涉及该公司的无财产担保债权总额近2.47亿元。
来 源：温州都市报
记者 郑俊杰
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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