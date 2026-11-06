从板车卖菊到千亩园区 赵东远匠心育苗木带动三千农户奔共富

温州晚报 2026-11-06 09:21:00

文成县百丈漈镇晨雾氤氲，天湖苗木基地内，浙江省劳动模范赵东远正修剪造型桂花，巧手将苗木塑成花瓶形态。自1999年起步创业，二十余载深耕苗木产业，他手握16项植物造型国家专利，打造3200亩生态康养园区，以一把剪刀盘活土地价值，带动乡亲增收致富。

温州网讯 文成县百丈漈镇的清晨，雾气还未散尽，天湖苗木基地里已有人蹲在造型桂花旁修枝。剪刀起落间，一棵普通苗木的枝干被一点点引向花瓶的弧度。蹲在地上的人叫赵东远，全国乡村振兴人物、“浙江好人·‘千万工程’耕耘者”、浙江省劳动模范。从1999年揣着父母攒下的1.8万元在瓯海梧田摆摊卖菊花，到如今掌舵3200亩生态康养园区、手握16项植物造型国家专利，28年过去，他手里那把剪刀的方向始终没变：让土地长出价值，让乡亲们跟着把日子过好。

从板车叫卖到3200亩基地

“一开始选择苗木，只是觉得门槛不高、好上手、前景好，没想到这一干就是28年。”赵东远说。

1999年，二十出头的赵东远正式踏入花木行业，全部创业本钱是父母拿出的1.8万元。创业之初条件异常艰苦，为了把培育好的菊花卖出去，舍不得花钱雇车的他，就自己拉着板车，披星戴月奔赴温州将军桥花木市场。凌晨赶路、日晒雨淋，靠着肯吃苦的韧劲，他一边跑市场，一边跟着当地老师傅学艺，啃读专业书籍，在摸爬滚打中积累技术与经验。

短平快的草花帮他维持现金流，可赵东远并不满足于简单的种苗贩卖。2008年，传统普通苗木遭遇市场滞销，不少从业者选择把卖不掉的苗木直接砍伐丢弃。看着一棵棵苗子，赵东远十分惋惜，受农村古树自然连理共生现象启发，他开启造型苗木的试验之路。这是一条漫长的求索路，七八年间历经无数次失败、修剪、调整，终于在2015年实现造型苗木规模化生产。如今基地拥有600余种造型植物，拿下16项国家专利，还牵头制定浙江省造型苗木行业标准，普通乡土树木经过匠心雕琢，实现价值成倍增长。

事业有了起色，赵东远毅然选择回到家乡文成陈庄村。从最初50亩荒地苗圃起步，基地一步步迭代扩张。如今，3200亩集苗木研发、园林观光、研学度假、康养休闲于一体的生态康养园区拔地而起，打造天顶湖农庄、天府圆博酒店，配套两百多张床位，可同时容纳千人就餐，获评“全国最美农庄”、国家3A级景区，实现苗木产业与农旅深度融合，完成从板车叫卖的小商贩到大型生态园区运营者的华丽蜕变。

从帮扶28户到3000多户

“其实我们文成的山里资源很丰富，但很多人还是固守传统农耕，一亩田地种稻谷收益仅有千余元，守着绿水青山却难以增收。”赵东远表示，当时他回到文成后看到这样的现状后，就想要带动村民们一起致富。

然而习惯了传统农耕的村民们面对新鲜事物第一时间反而是害怕有风险，面对改种苗木的提议都是远远观望。“当时我心里也很着急，想改变这个现状，于是我决定一方面要做好自己的苗木生意，让村民们看到这个前景，另一方面我决定先帮扶一下村里的困难农户。”赵东远表示，当时他自掏腰包采购三万多株苗木，无偿分发给28户困难农户。双方约定，苗木卖出之后再归还成本，如果卖不出去，苗木就直接送给农户，所有风险由他一力承担。

后来，赵东远埋头把自家苗圃经营红火，订单源源不断，实实在在的收益摆在乡亲面前，慢慢打消大家的顾虑。绝大多数勤恳管护的农户获得可观收入，苗木种植收益远超种粮种菜。

看得见的效益，赢得了村民的信任，示范效应不断扩散，帮扶规模从最初的28户，一路发展到带动全县3000多户农户参与花木产业，苗木种植基地拓展到两千多亩。他创新推行土地流转、土地入股、本地就业、农产品代销、农技培训的“五新共富模式”，基地提供390多个稳定就业岗位。不少普通农民参加免费公益农技培训，成长为苗木造型技术工匠，在家门口实现稳定增收。

授人以渔奔赴共同富裕

农旅产业蓬勃兴起之后，赵东远园区源源不断的客流，进一步带动周边一百多家民宿、农家乐发展，大山里的村民吃上“旅游饭”。这份帮扶的温度，同样照耀特殊困难群体。

在“天湖石斛共富园”内，阿英和丈夫于敏正在给多肉修枝。于敏耳朵不好，戴着助听器。夫妻俩原先在温州厂里上班，后来离厂，从一两亩简易大棚做起，种多肉、种绿植。彼时他们仅有一两亩土地，销路全靠熟人介绍，刨除家庭日常开支几乎没有结余，土地受限，扩大生产无从谈起。

赵东远主动伸出援手，每年向夫妻俩采购绿植产品，农庄展会优先陈列他们的作品，后续更把夫妻俩引进到天湖基地。种植场地拓展至四五亩，品种从单一多肉拓展到木绣球、三角梅、月季等众多品类。依托旅游景区与人流优势，客源从文成本地辐射整个温州，学校、机关单位的庭院绿化订单接踵而至，夫妻二人的收入实现数倍增长。

“自己是苦着过来的，谁都有困难的时候，能帮就帮。”被善意照亮命运之后，于敏和阿英没有仅仅顾好自己的小家庭，他们选择接过爱心接力棒，把温暖继续向外传递。

通过残联渠道，夫妻俩结识蓝田一位完全聋哑的种植户。对方潜心培育红豆杉、兰花、万年青，手艺出众，却苦于没有销售渠道，大批花木只能堆在家门前，辛苦劳作难以转化为收入。感同身受的夫妻俩主动当起中间人，四五年以来，只要有客户订单，优先调运聋哑农户培育的苗木，为他撑起一片小小的天地。

独木不成林，万千苗木汇聚，方能成就莽莽森林。这正是赵东远心中共同富裕的模样：共同富裕不是简单给钱送物，而是搭建平台、授人以渔，让身处困境的人拥有自我造血的能力，再让微光传递微光，善意生生不息。

眼下，赵东远依旧步履不停。基地持续打磨造型苗木新品，研发适配年轻人的小巧园艺产品，市场目光从温州本地望向长三角乃至全国；公益农技培训持续开展，源源不断向农户输出种植技术。一株株苗木，不仅妆点绿水青山，更串联起企业家、普通农户、残障从业者，独木连成森林，微光汇成星河，在浙南大山演绎一场双向奔赴的共富故事。

来 源：温州晚报

原标题： 他用小苗木育出了“共富树”

从板车叫卖到建成3200亩生态康养园区，从帮扶28户到3000多户

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com