温州日报 2026-11-07 09:21:10

11月6日，全市博物馆青年策展人交流学习暨温州博物馆2026秋冬双展启幕活动在温州博物馆举行。

“入画——温州博物馆藏山水、园居与花木”特展现场。 郑鹏 摄

温州网讯 昨天上午，全市博物馆青年策展人交流学习暨温州博物馆2026秋冬双展启幕活动在温州博物馆举行。“入画——温州博物馆藏山水、园居与花木”特展与“永兴当簿——大宋钱币体验展”同步对外开放，两大原创展览以年轻化表达、沉浸式体验为核心特色，探索后园博时代馆藏文物活化、艺术链接日常的新路径。

“入画”特展遴选馆藏书画及相关文物90件（套），设置“远山有行”“庭院可居”“花开有时”三大篇章，循着由远山到庭院再到花木的递进动线，演绎中国传统“山水可望、可游、可居” 的审美内核。展品横跨明清至近现代，清代华嵒《松山履旅图》、明代任道逊《草堂静居图》及吴昌硕《珠光图》、吴茀之《白荷图》等名家名作悉数亮相；清道光元年李松士所作《春园叙乐图》，更完整还原了温州历史名园怡园的旧时盛景，成为串联城市人文记忆的鲜活载体。

温州博物馆馆长金盾表示，后园博时代，博物馆要让馆藏中的山水园居文化真正走出库房、走近大众。“这场展览不设专业门槛，观众不必先通技法、懂典故，从一处山石、一枝花木切入，就能读见画中的生活意趣，找到情感共鸣，实现艺术与生活的链接。”记者在展厅现场看到，展区搭配了自然主题的轻量感官体验设计，展品说明兼顾专业品读与入门解读，配套的儿童观展观察任务引导小观众寻亭台、辨花木，不同年龄、不同知识背景的观众都能找到适合自己的“入画”路径。

如果说“入画”是一场精神层面的山水栖居，“永兴当簿”则是一次沉浸式的市井生活穿越。该展跳出传统钱币展编年式陈列的固化思路，选取宋代“质库”（当铺）这一古代经济生活缩影为叙事切口，虚构由陈氏家族六代人经营的本地“永兴质库”，以家族代际经营的故事线，串联起两宋两百余年的钱币发展脉络。展览主打年轻化互动体验，观众可化身当铺柜上伙计，通过收当、估价、验钱、折算等自助闯关环节，在模拟典当交易中识别宋元通宝、崇宁通宝、大观通宝等代表性钱币，读懂方寸钱币背后的变法改革、市井民生，将艰深的古代经济史转化为可触摸、可参与的生活场景。南宋铁线巷陈二郎一两金铤、金代宋琦使司五十两银锭等珍贵文物也同步展出。

本次双展由温博青年策展人主创，以馆藏为本、以研究为基，是本土原创策展的鲜活实践。近年来，温州博物馆坚持研究先行，先后推出《流芳》《这般颜色》等优质原创展览，致力把原创做成温州文博的标识。

来 源：温州日报

原标题： 山水栖心 钱币阅世 温州博物馆2026秋冬双展同步启幕

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com