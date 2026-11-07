火力拉满！二度交锋，瑞安主场力克临海

温州新闻网 2026-11-07 21:43:00

11月7日晚，浙BA城市争霸赛在瑞安市体育馆打响，瑞安队最终以90:80战胜临海队。

温州网讯（记者 张湉）11月7日晚，浙BA城市争霸赛在瑞安市体育馆打响，瑞安队主场对阵临海队。本场比赛事关两队小组出线形势，十分关键。在现场球迷的助威声中，瑞安队稳扎稳打、守住主场优势，最终以90:80战胜临海队。

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