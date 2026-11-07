来温州博物馆，和千年前温州人做次穿越时空的生意

温州晚报 2026-11-07 11:43:51

11月6日，全市博物馆青年策展人交流学习暨温州博物馆2026秋冬双展启幕活动在温州博物馆启动。 当天同步开幕的两个新展，就是他们做出来的成果：《入画》把90件展品融入惬意悠闲的景中，观展者不用勉强自己“学知识”，逛着舒服就行；《永兴当簿》更有意思，直接把宋代温州当铺搬进馆，观展者进门就能上手验钱、折算，玩着就搞懂了宋代钱币的来龙去脉。

温州网讯 11月6日，全市博物馆青年策展人交流学习暨温州博物馆2026秋冬双展启幕活动在温州博物馆启动。

当天同步开幕的两个新展，就是他们做出来的成果：《入画》把90件展品融入惬意悠闲的景中，观展者不用勉强自己“学知识”，逛着舒服就行；《永兴当簿》更有意思，直接把宋代温州当铺搬进馆，观展者进门就能上手验钱、折算，玩着就搞懂了宋代钱币的来龙去脉。

温州博物馆相关负责人说，搭建这样的交流平台，就是想多给馆里新一代的年轻策展人更多的成长空间，让他们打造更多大家愿意走进、看得明白的展览。

11月6日上午10时，“永兴当簿——大宋钱币体验展”在温州博物馆陶瓷厅亮相。该展是“90后”策展人、温州博物馆典藏部黄钰莹和同事一起打磨的创新探索之作。

展柜里摆放着百余枚宋代钱币。宋元通宝、崇宁通宝、大观通宝，一枚一枚，揣着故事静待你的探寻。

黄钰莹最初对着这批钱币发愁。如果按年代排成一张年表，观展者走完一圈，记住的可能只是几个年号，却不会知道一枚铜钱和千年前温州人的日子有什么关系。

直到“质库”两个字跳进她脑子。

质库，就是宋代的当铺。那个商品经济异常活跃的年代，当铺是离普通人最近的金融机构之一。它不问你是谁，只认你递上柜台的东西。钱在柜台上进进出出，一头是有钱人家送来的瓯窑青瓷、漆器；另一头是急等米下锅的寻常人家。最终，这场展览没有只是按年代罗列钱币版别，而是呈现了一家虚构的温州“永兴质库”，和陈氏六代当家人跨越两百余年的经营故事。

展览分“开国立业”“大钱面世”“山河变幻”“南渡重生”四个单元。开国初年天下太平，初代掌柜陈永年的账簿上，记着收当的瓯窑青瓷、珍珠等；铜钱上的字，还带着新朝初立的清朗。到了变法年间，币制一变，当铺的生意跟着起伏，朝堂上的一道政令，落到民间就是一场涨跌。崇宁、大观年间，钱文书法攀上顶峰，瘦金体的铁画银钩中，藏着北宋盛极而衰的隐忧。宋室南渡后，温州作为重要港口迎来新的生机，当铺的账簿里，又多了新的票据。

“我们想让观展者忘了这是在看文物，就当自己是来当铺当学徒的。”黄钰莹说。

策展团队复原了宋代当铺的柜台、账簿和质物凭证。观展者一进门就能领到4枚代币，逛展就是闯关：学完钱币的知识去“验钱”；记住不同钱币的币值去“估价”；弄懂钱币的换算规则去“折算”。四关走完，宋代货币怎么演变，不用背也记住了。

展览还藏着很有意思的游戏彩蛋。拿到通关卡的观展者，记得翻到背面，触发特殊剧情，按照上面的提示成功完成一个验钱的小问题，就能领到一份限定礼品。

“我是龙港人，今天过来看这个展览，感觉互动感很强，特别有意思。我弟弟读初一，看展时常常坐不住、待不久，像这样的展览，他应该会很喜欢。周末，我们全家要来打卡温州博物馆。” 陈女士说。

“我们今天特意过来踩点，如果合适，打算组织园里的小朋友来这里看展、听故事。”两位幼儿园老师一边观展一边交流。

展柜里的宋元通宝、崇宁通宝静静躺着。千年前，它们被人揣在布兜里，用来买米、付账、典当，或调换钱币应急。一枚铜钱在手里攥久了，边缘会磨得发亮。

就像黄钰莹说的：“历史从来不是书本里的文字。你拿着代币算一笔宋代的当价，就等于和千年前的温州人做了一次穿越时空的生意。”

互动攻略

1.在展厅入口，每人可免费领一份“永兴钱袋”，内有4枚游戏代币。前四关分别是当物估价、币重估算、赎当算价、背文释义，每关用1枚代币，投入所选答案对应的投币口。答对拿正确卡，答错也有错因提示。第五关为“物价百科”，不用投币，拉一拉拉环，就能看见宋人的物价。

2.拿到正确卡，记得翻个面！约10%的正确卡上藏着“劣币不过手”或“对钱风波”的刮刮题。选定答案后只刮开一处；答对可到博物馆大厅前台兑换限定文创；答错或刮开两处，均不能兑换彩蛋礼。展览期间还将不定期推出惊喜小文创。

3.每张正确卡可在展厅入口柜台兑换纪念卡1枚、钢印纸2张，每人最多兑换4份；还可在入口处自主盖章。

来 源：温州晚报

原标题： 和千年前温州人做次穿越时空的生意

记者 潇瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com