郑坚：从素人到AI视频达人

温州都市报 2026-11-07 11:43:50

AI作品《古港十二时辰》在世贸大厦巨幅广告屏上放映一年后，“90后”郑坚把工作重心放在了AI线下教学上。他希望更多人接触AI、运用AI，把AI视作生活的一部分。许多人认为，是AI或视频赛道成就了郑坚；但他却说，AI与视频制作只是他选择用来谋生的工具，主动选择才成就了现今的自己。

温州网讯 AI作品《古港十二时辰》在世贸大厦巨幅广告屏上放映一年后，“90后”郑坚把工作重心放在了AI线下教学上。他希望更多人接触AI、运用AI，把AI视作生活的一部分。

许多人认为，是AI或视频赛道成就了郑坚；但他却说，AI与视频制作只是他选择用来谋生的工具，主动选择才成就了现今的自己。

郑坚调侃自己“不是读书的料”，大学之前成绩常处班里倒数。成绩不好在老师眼中就是“原罪”，即使你是不惹事的乖小孩。一个天赋平庸的人不被看见是常态。高中毕业进入温州职业技术学院后，郑坚想换个活法，想站在人前被看见。他去竞选班长，第一轮剩下他与另一位同学，票数相同；第二轮他比对手多了一票，当选。郑坚说，这是他人生的重要转折点——“走出舒适圈，选择相信自己”。

梳理郑坚的履历会发现，他选择做视频谋生，并非偶然，而是多年积累后的产物。2013年，郑坚拿起相机为外公记录生活，发布在QQ空间获得好评后，他就考虑走拍摄视频这条路。缘由现今看来有点好笑又有点心酸——他就想被人关注。

多年后，AI视频《对鸟》问世并收获好评，郑坚这个名字被人看见，这也意味着在AI时代他有了更多展示才能的机会。他获得过2024温州AIGC华严砚创作大赛冠军、温州市公益广告创意大赛金奖、上海国际“提示未来”AIGC大赛优胜奖、温州社科首届AI视频创作大赛金奖……

“当踏出第一步后，会发现什么事情都有方法去解决，AI只是其中的钥匙或渠道之一。”郑坚如是说。

今天，记者邀请民进会员、乐清市人工智能文化创新协会副会长、AI讲师郑坚聊聊他的AI之路。

一

从素人到温州AI视频圈达人、知名讲师，其间付出的努力只有郑坚自己知道。土木专业的郑坚在校期间亲戚曾为他推荐一份工作：毕业后去建筑企业工作，专业对口，薪资也不错。但郑坚拒绝了，他想走另一条路——做视频剪辑。一张2013年的QQ聊天截图被他珍藏多年，上面是父亲与他的对话：他向父亲申请购买剪辑视频的器材，父亲问他对选择的事业有没有信心，他回复“必须有的”。在父亲的支持下，郑坚正式踏入视频剪辑赛道。

彼时，下定决心进入视频行当的郑坚，为学习拍摄与剪辑技术，上网买网络课程自学，并去蹭职校视频专业的课。他一边学一边拍摄作品，内容包括校园生活、故事类、特效类等。

那时候的郑坚就像如今的AI工具一样，每天被投喂、吸收知识，慢慢完善自己。2014年毕业后，他拿作品去应聘传媒公司，第一份工作在新城站附近，公司做微电影、全息投影等。因是职场新人，需要更多交流与学习的空间，他下班后晚上在网络上免费分享AE、PR等视频制作课程，在一个视频制作粉丝群里讲课，群里有四五十人。他为了讲课要自己先学，学员提问题，他去找答案，自己也就学会了。他后来知道，这类似“费曼学习法”的核心——“以教代学”。

郑坚从第一家公司做视频开始，十年间差不多先后换了七八家公司，随着技能提升，月薪从3000元增加到上万元。而且他每次离职后很快就能找到下家，他分享的找工作经验就是：把自己的作品做扎实。他每次离职后，会花时间在家打磨自己的视频作品，再拿作品去应聘下一家公司。

郑坚也曾在视频赛道的十字路口徘徊，不知何去何从。最后任职的公司里有一位友人提醒他，别在公司躺平了，去寻找自己事业上的机会。听劝的郑坚又辞职了。这一年，郑坚的小孩出生了，为照顾家庭，三年里他只能承接一些视频公司的外包工作，收入极不稳定。

郑坚说，这三年多亏妻子与家人的支持，尤其是老婆那句安慰：“没事，我养你。”让他有了坚持下去的底气。

二

“我要感谢倪考梦老师，以及在视频剪辑转AI制作过程中给予我帮助的人。”2023年底，经常合作的公司里一位老师建议他去学AI制作，可尝试先从视频制作开始。郑坚笑称，自己刚开始接触AI时其实是抵触的，有种“自己要杀死自己”的感觉，觉得AI迟早会取代自己；但没法子，跟饭碗相关的技能，抵触也要去学。彼时，温州一些相关行业逐步开始接触AI，相关的知识技能比赛也走进高校与社区。

郑坚第一个AI视频是讲述温州鹿城的起源，题材来自小红书，是复刻他人的想法，他加了配音，做得更精致一点。巧的是，这个作品被圈里好友转发给正在组织AI视频大赛的倪老师。看过视频后，倪老师第一时间打电话给郑坚，询问他可否重新制作一个其他题材的AI作品来参加比赛。获得认可的郑坚心想，既然要重新做AI视频，不如就做老家的龙湾永昌堡。就这样，郑坚开始查找永昌堡的资料，找学者老师把关文字、文档、历史资料是否正确，还自己为视频配旁白。不久，AI作品《永昌堡》被他制作了出来。《永昌堡》获AI大赛“优胜奖”，后来制作的《我保永昌》入选2026央视网AI新春晚会，获评十佳节目，并获得温州永昌堡历史文化主题代表作。

郑坚说，称倪老师是他AI赛道上的伯乐也不为过。倪老师建议尝试用AI制作温州各地文旅项目，AI作品《对鸟》就是倪老师牵线找来歌手、文化名家一起制作完成的乐清非遗民歌AI音乐视频，它参与了2024世界人工智能大会展播、2025央视网展播、大阪世博会展映，并代表温州非遗AI出海。

《我保永昌》与《对鸟》的走红，让郑坚在AI视频制作圈有了知名度，温州许多文旅项目向他发出邀请，像龙湾寺前街开街视频就是他制作的。再后来，他的AI作品《古港十二时辰》《塘河竞渡》《科技之光，照亮未来》先后问世，并在各大电影节、国际园林博览会以及AI大赛中展映，他个人也凭借这些作品收获许多奖项与认可。

郑坚说，如今AI制作视频与教学也是他的收入来源，如何利用这个工具才是他接下来需要思考的问题，制作视频仅是极小的一部分而已。

三

郑坚的手机备忘录里写满了11月份的AI教学课程安排：企业服务中心AI培训、龙湾工会AI培训、市妇幼健康宣教AI培训……

“坦率讲，我并非科班出身，AI视频都是自学的。如今越来越多懂行的新人进入AI视频制作赛道，靠个人摸索很难有竞争力了；再加上制作周期加长、客户要求提高，收益下降，是时候换个赛道了。”郑坚认为，AI已普及到老人与小孩，AI视频教学会成为下一个培训风口。

郑坚说，大家不用把AI想得很难，你可以把它视作简化各项赛道的钥匙：在视频赛道，AI把以前需要很多拍摄与剪辑设备才能完成的视频简单化；在办公室，AI可以帮你写文稿、改错别字、列财务数据；你玩游戏，AI可以帮你查找攻略，甚至做任务……当然，在他看来，目前AI各项赛道仍处于快速成长阶段，距离完全成熟还有很长的路，但它在效率和成本上的优势已经十分明显。

在郑坚的视频号上有一期内容，是他去龙湾二小普及AI知识。课堂上，三位学生各自选择了灯光师、主播、竞技游戏选手，郑坚用AI制作了三位学生长大后的场景。这一新奇体验给课堂上每位学生种下了科技的种子。

郑坚坦言，接触AI后，他被看见，并且表达与想法有了输出的渠道；他也想着AI能给周围的人带来实质上的改变，哪怕是视觉上的娱乐。

AI在更新，郑坚也在其赛道中寻找自己的位置。他说，把这工具利用好，能养活自己、养活家人，做自己擅长且开心的工作就好。

来 源：温州都市报

原标题： 郑坚：从素人到AI视频达人

记者 小毛

本文转自：温州新闻网 66wz.com