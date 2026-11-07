进度过半！苍南16.18公里滨海长廊全新亮相

苍南发布 2026-11-07 11:21:00

浙江省“千项万亿”重大工程——苍南县海塘安澜工程稳步推进，目前，全县27.62公里海塘主体建设已完成16.18公里，多条海塘工程相继竣工投用，集防洪防潮、生态观光、休闲漫步于一体的滨海长廊初具雏形。

浙江省“千项万亿”重大工程——苍南县海塘安澜工程稳步推进，目前，全县27.62公里海塘主体建设已完成16.18公里，多条海塘工程相继竣工投用，集防洪防潮、生态观光、休闲漫步于一体的滨海长廊初具雏形。

在大渔镇大岙海塘，平整开阔的堤顶步道干净整洁，精致的景观配套错落有致，一条兼具防汛安全与休闲观光功能的滨海长廊已然成型，成为海岸线上一道靓丽风景。作为县海塘安澜工程北片重要子项目，大岙海塘于2024年1月启动建设，2025年5月完成建设，是该工程首批建成落地的子工程之一。

“大岙海塘采用透水式框架堤结构，向海外侧延伸打造出10米宽的滨海框架平台。我们在原有堤体结构基础上，新增两座驿站管理房，配套建设景观绿化、休闲廊架、文化景墙等便民景观设施，在筑牢防潮防线的同时，极大提升了海塘的景观性、观赏性和实用性。”县水利局海塘安澜工程建设相关负责人叶宗开表示。

据悉，苍南县海塘安澜工程项目计划对全县25条海塘进行提标加固，全线总长27.62公里，同步实施62座闸站新建改造工程，包含2座新建泵站、1座新建水闸，配套整治开挖河道约3公里，整体工程预计2027年底完成主体建设。当前，项目实行梯度推进、压茬施工，整体建设进度顺利过半，大批标段已建成投用、发挥实效。

“目前，全县已有24条海塘开工建设，其中16条基本完工。霞关4条、石砰6条海塘已全面建成并投入使用；沿浦3条海塘施工进度达75%，其中沿浦泵站已竣工投运。在今年的汛期期间也发挥了较大作用，比如‘9.1’的强降雨，泵站机组连续运行，抽排水量达60万立方左右。”叶宗开表示。

眼下，项目建设正抢抓四季度施工黄金窗口期，紧盯目标节点、倒排工期、挂图作战，严把工程质量关、严守安全生产底线，全速推进剩余海塘、闸站工程建设。

项目全面建成后，苍南沿海海塘防洪挡潮标准将提升至20—50年一遇，大幅筑牢沿海防汛安全屏障。同时，依托宽阔的海塘框架平台，持续布局驿站配套、景观绿化、滨海业态，将传统水利堤防升级为可观景、可漫步、可休闲的滨海公共空间，实现防汛安全、生态修复、文旅赋能三重效益，为苍南做强滨海文旅、推进强城建设注入强劲动能。

来 源：苍南发布

原标题： 进度过半！苍南16.18公里滨海长廊，全新亮相！

本文转自：温州新闻网 66wz.com