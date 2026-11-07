潮新闻 2026-11-07 11:43:50

金秋时节，龙港新城300多亩连片红高粱迎来采收季，曾经闲置贫瘠的滨海围垦盐碱地，试种首年便交出亩产近400公斤的丰收答卷。

秋风拂穗，红浪翻涌。金秋时节，龙港新城300多亩连片红高粱迎来采收季，曾经闲置贫瘠的滨海围垦盐碱地，试种首年便交出亩产近400公斤的丰收答卷。

邓雨薇 摄

这片土地长期因盐碱度高、土质偏硬而利用率低下。转机始于今年4月，龙港新城整合片区6900余亩土地资源，引入浙江农林大学专家团队与专业农业企业，对滨海盐碱地实行集约化、标准化种植管理。6月，优质“上海京博”红高粱品种首次落地试种，300亩示范基地交由当地种植大户陈仕华管护。

“团队结合龙港土壤盐碱特性和气候条件科学选种，为稳产丰产筑牢了技术支撑。”针对盐碱地种植短板，浙江农林大学陈忠购教授团队全程下沉田间，从品种筛选、土壤改良、水肥调控到病虫害防控开展全链条技术指导。

温润秋日叠加充沛雨水，让高粱长势超出预期。示范田里，株株高粱穗大粒满、色泽红润，农户抢抓晴好天气收割脱粒。“没想到盐碱地里能种出这么好的高粱。”陈仕华介绍，目前单人日均收割量可达1000公斤，整片田垄预计一周内完成采收。

邓雨薇 摄

经检测，本次收获的红高粱籽粒饱满、淀粉含量高，可用于酿酒、食用加工及饲料生产，经济价值与市场前景可观。陈忠购表示，按当前的土地改良和种植模式，该品种可稳定实现高产，未来产量仍有提升空间，土壤也将持续得到改良。

盐碱地首种红高粱成功，不仅丰富了龙港的农业种植结构，拓宽了农户增收渠道，更蹚出了一条滨海盐碱地高效利用的新路径。龙港下一步将持续深化校地农科合作，推广耐盐碱作物种植模式，让更多滨海荒地变身“致富田”。

来 源：潮新闻

原标题： 试种首年亩产近400公斤 龙港300亩盐碱地成“致富田”

通讯员 邓雨薇 方崇杰 记者 赵琛璋

本文转自：温州新闻网 66wz.com