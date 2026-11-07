温州都市报 2026-11-07 10:13:56

“减肥针”在减肥圈越来越火，甚至有人为了“极致”瘦，把自己“打”进了抢救室。医生提醒：减肥针是处方药，必须经医生评估后才能使用，千万别自己乱打。

温州网讯 “减肥针”在减肥圈越来越火，甚至有人为了“极致”瘦，把自己“打”进了抢救室。医生提醒：减肥针是处方药，必须经医生评估后才能使用，千万别自己乱打。

自行注射，三天后酮症酸中毒

前不久，温州市人民医院、温州市妇幼保健院内分泌科接诊了一位18岁女孩小琴（化名）。她体重约100斤，体型正常，却对自己的体重不满意。在美容院朋友的建议下，她自行注射了单次7.5mg的“网红减肥针”。

三天后，她频繁恶心呕吐，几乎吃不下东西，还伴有腹痛、全身无力，被家人送到急诊抢救室。检查结果显示：酮症酸中毒。她没有糖尿病史，这次是因为注射减肥针后引起的饥饿性酮症酸中毒。

“减重药物有适应人群，不是想减肥就能用。”内分泌科主治医师陈爱霞说，小琴打的这类药物是处方药，使用前需医生全面评估、排除禁忌，从起始剂量（2.5mg）开始逐步加量。7.5mg是治疗数周甚至数月后才达到的维持剂量，绝不能像小琴这样直接跳过起始剂量。

打“减肥针”前，需要身体评估

“减肥针”适合人群：成人2型糖尿病血糖控制；成人超重长期体重管理（BMI≥28，或BMI≥24且合并肥胖相关疾病）；成人肥胖相关的中重度阻塞性睡眠呼吸暂停。

打针前后注意：先找内分泌科医生评估，需要查血糖、糖化血红蛋白、胰岛功能、肝肾功能、降钙素、血脂、腹部超声、甲状腺功能等，排除减重药物使用禁忌；从最低有效剂量开始，至少4周后才考虑加量；首次注射后如出现持续呕吐腹泻、剧烈腹痛、极度口渴、尿多、呼吸有烂苹果味，立即就医。

陈爱霞表示，像小琴这样体型正常者并不符合用药指征，更推荐通过优化饮食、规律运动、行为心理支持来改善。

安全减肥，记住三个“拒绝”：拒绝朋友推荐、美容院注射；拒绝跳过起始剂量；拒绝“我觉得需要打”——BMI正常者，减重获益远小于风险。

来 源：温州都市报

原标题： 女孩为瘦身打“减肥针”，结果进了抢救室 医生提醒：减肥针是处方药，不是想打就能打

通讯员 陈爱霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com