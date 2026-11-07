潮新闻 2026-11-07 10:13:57

上周末，10月31日至11月1日，谢霆锋“Evolution”巡回演唱会在温州开唱，期间，谢霆锋团队打卡温州地道美食，对温州菜赞不绝口。背后的故事更精彩，烹制这席晚宴的大师是温州技师学院1988届烹饪专业校友、瓯越工匠胡颖健，他30余年掌勺，致力让瓯菜走向世界。

上周末，10月31日至11月1日，谢霆锋“Evolution”巡回演唱会在温州开唱，期间，谢霆锋团队打卡温州地道美食，对温州菜赞不绝口。背后的故事更精彩，烹制这席晚宴的大师是温州技师学院1988届烹饪专业校友、瓯越工匠胡颖健，他30余年掌勺，致力让瓯菜走向世界。

当天，谢霆锋团队走进温州南塘街的味融·胡家宴。早做准备的胡颖健，以“来自温州的一封家书”为主题，精细烹制菜肴，包括？？鱼胶冻、大闸蟹、平阳炒粉干、三江口敲？？鱼汤、干鲍等，菜单跟着节气走，轻油轻芡，用世界的视野讲活了东海渔获与浙南时蔬的故事。

图源温州技师学院

席间，谢霆锋对这桌以“家书”为题的瓯菜给予了高度评价，不停的感叹，“好香，好鲜，很干净。”打动这位资深食客的，不单是地道的温州风味，更是掌勺人的匠心。

随着谢霆锋打卡光顾温州菜的视频在网络上传播，不少网友在胡家宴视频号里留言：“温州菜天花板”“可以上锋味同款了”……视频的流传也让人看到了温州菜的魅力。

温州菜被称作“瓯菜”。传统印象里，瓯菜是排档里生猛鲜活的市井烟火；而在胡颖健手中，它被赋予了更细腻、更现代的精致表达。胡颖健说，他理解的“守正”，不是一成不变，而是守住本真内核的持续精进。

图源温州技师学院

胡颖健1988年从温州技师学院毕业后，开始了一条漫长的烹饪游学之路。从华侨饭店的炉台起步，他的足迹随之延伸至香港、日本、欧洲等地的顶级餐厅，在不断地交流与切磋中，淬炼出温州人特有的韧劲与敏锐。他创办的“味融”菜并不是一年四季都有，融合创新了粤菜、川菜、泰国菜、日本料理等菜系的特点。

如今，作为中式烹调高级技师、世界厨师联合会国际裁判，他的味融餐厅连续八年斩获“橄榄中国餐厅”大奖。

味融食谱。图源味融视频号

“美食真正的发展应该从工艺着手。要发展工艺，厨师就得了解科学，美食是一门科学。”胡颖健常常这么说，也是这么并付诸行动的：烧南瓜加上木糖醇，酥而不腻；江蟹生要用零下50度急冻梭子蟹杀菌杀虫，溏心般的鲜软蟹肉裹着海南胡椒的复、楠溪江柚子的酸，有如儿时袋装点心面的熟悉气味。

问起温州烹饪对他有什么影响，胡颖健说，“温州的菜其实包容性很大，温州人靠海吃海，虾有虾的味道，蟹有蟹的味道，鱼有鱼自己的味道，不会因为调味的个性化掩盖了食材的味道，尽量保留了本真。”他也坦言，温州人走遍世界，希望温州菜可以走得更远一些。

当前，温州正全力争创“世界美食之都”，技能人才队伍建设是这条路上绕不开的核心命题。作为瓯菜技能人才培养的重要摇篮，温州技师学院致力于将扎实的功底与创新的视野赋予学生，胡颖健们正是典型代表，温州的千滋百味，正借由一双双匠人之手，向世界徐徐展开。

来 源：潮新闻

原标题： 谢霆锋打卡温州地道美食，直呼“好吃”！这背后藏着瓯菜匠心

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com