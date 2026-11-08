温州日报 2026-11-08 08:43:35

11月6日，在重庆举办的第九届中国非物质文化遗产博览会上，温州市文广旅局与北京星启点科技公司正式签约“繁华盛景 宋韵灯会”项目。这是温州首次在中国非遗博览会上达成项目签约，未来灯会将落地南塘白鹿洲公园，打造以灯彩非遗为核心的沉浸式夜游新场景。

温州网讯 传统灯彩遇上现代光影，温州非遗夜游再添新名片。11月6日，在重庆举办的第九届中国非物质文化遗产博览会上，温州市文广旅局与北京星启点科技公司正式签约“繁华盛景 宋韵灯会”项目。这是温州首次在中国非遗博览会上达成项目签约，未来灯会将落地南塘白鹿洲公园，打造以灯彩非遗为核心的沉浸式夜游新场景。

本届非遗博览会由文化和旅游部主办，以 “保护传承非遗 共享美好生活” 为主题，汇聚全国600余个非遗项目。同期举行的资源对接与主题对话活动，聚焦非遗文旅融合、传承新场景培育、科技赋能传播等方向，为非遗传承人、非遗工坊与文旅运营方牵线搭桥，推动非遗走出馆藏、走进日常。会上，全国工商联旅游业夜间经济专委会副主任委员、北京星启点科技公司总裁朱小玲以 “让非遗走进生活，让城市越夜越精彩” 为题，重点推介了这一宋韵灯会标杆项目。

据介绍，"繁华盛景 宋韵灯会" 坚持守正创新，一方面完整保留灯彩扎骨、裱糊、手绘等传统手工技艺，守住非遗底蕴；另一方面叠加智能灯控、动态光影、互动感应、声景联动等技术手段，让传统花灯从静态观赏升级为可动、可听、可互动的沉浸式体验。项目以传统 "福禄寿喜财" 文化为根基，以《三阳开泰》为核心灯组，打造《百鸟朝凤》沉浸式互动灯阵，配套 "一灯一景、一品一铺" 的非遗空间，融合灯彩展示、非遗市集、手作体验、民俗展演等多元业态。项目以温州白鹿洲公园为全国样板首发，展期横跨 2027 年春节至五一黄金档。

温州市文广旅局党组成员、副局长李方喜表示，温州近年来持续深化 "非遗在社区" 全国试点，扎实推进非遗系统性保护，打造 "让世界看见温州非遗" 品牌。此次签约是温州 "非遗入景" 的创新实践，将依托南塘塘河生态与文旅资源，以夜游演艺、沉浸式非遗体验赋能文旅消费，树立宋韵非遗文旅新标杆，持续讲好温州文化故事。

业内人士表示，该项目借助国家级展会平台亮相落地，既是温州灯彩非遗面向全国的集中展示，也是 “非遗 + 科技 + 夜游” 推动传统文化创造性转化、创新性发展的生动样本，将为全国非遗夜经济发展提供可复制、可借鉴的温州经验。

来 源：温州日报

原标题： “繁华盛景 宋韵灯会” 落地南塘！温州打造塘河非遗夜游新场景

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com