中国新闻网 2026-11-08 08:54:07

2026年，瑞安紧扣“数商兴农、电商助农、产业富农”主线，立足本地农产品资源禀赋与电商产业基础，统筹线上线下渠道，以直播带货、工坊赋能、品牌培育、人才引育等协同发力，持续打通农产品上行通道。

金秋时节，柑橘迎来成熟采摘季。在浙江省温州市瑞安市马屿镇柑橘基地里，一个个鲜亮的柑橘缀满枝头，果香四溢。乡村主播架起设备，把镜头对准果树，向线上网友推介鲜果。

“直播间就在果园里，消费者看得见种植全过程，从枝头到餐桌，下单更放心。”当地一位乡村主播说。

这一幕，是当地“电商助共富·移动直播间”常态化助农活动的生动缩影。

2026年，瑞安紧扣“数商兴农、电商助农、产业富农”主线，立足本地农产品资源禀赋与电商产业基础，统筹线上线下渠道，以直播带货、工坊赋能、品牌培育、人才引育等协同发力，持续打通农产品上行通道。

浙江瑞安，电商直播深入田间地头(资料图)。瑞安市融媒体中心供图

今年1月至9月，该市网络零售额达164.7亿元，同比增长10%。一组组鲜活数据，勾勒出瑞安乡村电商赋能共富的喜人答卷。

瑞安地处浙南滨海，风光秀丽，山野物产丰饶。立足资源特色，当地各乡镇探索出差异化电商助农路径。

例如，高楼镇依托寨寮溪山水资源，围绕杨梅、本土茶叶打造“寨寮茶境”主题直播，把自然风光和农特产品一同搬上云端；温州市善康农业开发有限公司打造跨乡镇共富样板，串联平阳坑镇、滨海功能区、曹村镇三地农产品资源，通过小程序云端展销、常态化直播带货，配套开发采摘、研学线路，构建农文旅商互促的发展闭环。

助农增收，要短期带货，更要做强载体、带动产业长期升级。

步入瑞安“草根工社”共富工坊，只见工作人员正忙着拍摄短视频、直播推介、打包发货，各个环节忙碌而有序。

工坊负责人庄文雅介绍，“草根工社”属于电商直播型共富工坊，也是集培训孵化、供应链整合、品质管控、售后保障于一体的全链条电商孵化器。工坊精选本土农产品，拍摄助农短视频、讲好乡土农事故事，持续带动周边农特产品稳定外销。

目前，瑞安已培育17家电商直播式共富工坊，其中4家入选浙江省级典型案例。如今，当地的森活本味、善康农业等一批共富工坊，已成为农产品上行的稳定支点。

截至今年9月底，当地重点监测平台农产品活跃网店达418家；依托“浙农码”赋能“云江丰味”等区域公用品牌，借助电商协会、农播联盟搭建供需桥梁，瑞安正在推动农产品电商从“走量”迈向“提质创牌”。

浙江瑞安，农产品溯源直播(资料图)。瑞安市融媒体中心供图

数商兴农，品牌是吸引力，人才是持久力。如何源源不断培育本土新农人、为乡村电商积蓄后备力量？

近年来，瑞安市商务局联合当地妇联、市场监督管理局等部门开设“巾帼新农”“新锐村播成长营”“AI短视频赋能”系列课程，面向农户、合作社成员讲授直播运营、生鲜品控等实操技能。此外，该市还持续深化政校企“订单式”培养模式，在实战中锻造复合型电商人才，逐步培育起一支11.2万人的电商从业队伍。

“从直播带货到产业转型，从品牌焕新到人才培育，瑞安数商兴农成果持续落地。”该市商务局相关负责人介绍，眼下当地已经打造出浙江省级淘宝村91个、电商镇10个，农村电商公共服务平台实现全覆盖。

下一步，瑞安将持续做强电商直播矩阵、深耕区域品牌培育、拓展国内国际多元市场，让数字活水持续滋养乡村沃土，推动更多瑞安好物走出乡村、走向全国，不断释放电商助农、产业富农的共富效能。

来 源：中国新闻网

原标题： 农产品“云端”上新 浙江瑞安数字活水浇灌乡村共富路

记者 黄彦君 项颖 程芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com