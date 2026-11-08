中国新闻网 2026-11-08 08:54:07

温州龙湾区土地资源紧缺，通过滩涂拓空间、盘活存量、做强交通枢纽三条路径挖潜发展：依托 “数据得地” 保障优质企业用地，推进低效工业区、老厂房、历史街区有机更新，不搞大拆大建；同时加快温福高铁、龙湾国际机场空铁联运枢纽建设，培育低空、数字经济等新赛道。在系列举措推动下，当地项目落地提速、产业活力增强，前三季度规上工业增加值同比增长12.2%，高新技术产业占比达84%。

近日，浙江省温州市龙湾区一家企业车间内，自动化产线全速运转，海外订单占比近八成，仅四季度德国订单额度便达3000万元(人民币，下同)。企业负责人叶德余介绍称，该公司已先后投入共7600余万元升级立体仓储与生产设备，今年产值有望较去年翻番。

这家企业的增产故事，正是龙湾东部产业片区高效供地、项目快落地催生发展活力的缩影。10月13日，联合飞机低空智造产业园在龙湾东部产业片区奠基，温州首个大型无人机整机制造基地落地。项目今年7月拿地，仅三个多月便启动建设，带动多家企业快速发展，上述企业即是其中之一。

日前，龙湾国际机场交通枢纽全景。龙湾区委宣传部 供图

龙湾山、水占比高，剔除大罗山山体与河湖水域，可开发空间仅约100平方公里，土地资源十分紧缺。当地立足滩涂拓增量、存量再提质、枢纽畅开放三条路径，在有限空间里培育低空经济、数字经济等新兴赛道。

依托温州市“数据得地”机制，龙湾以产值、创新能力、发展潜力等量化指标综合研判企业，优先保障成长性优质主体用地需求。2025年，该区为48家企业供给土地1871.8亩，供地规模连续两年位列温州第一。针对企业增资扩产诉求，当地规划调整、用地指标同步配套，保障好项目落地生根。

向外拓垦新空间的同时，龙湾持续盘活存量工业用地。天河、海城、沙城等街道推进低效工业区改造，对连片20亩以上有改造意愿的企业组建“一企一策”专班跟进。与此同时，状蒲片区更新规划同步谋划，推行工业区、旧街区、老旧小区联动更新，推动城市更新从单点改造迈向片区统筹。

不仅如此，存量更新拒绝“一刀切”拆除重建。温州国际云软件谷保留25处原有老厂房，改造后植入人工智能、开源鸿蒙等新业态。目前，该片区集聚数字经济企业超3500家，其中主导产业企业994家；2026年1至8月，规上软件和信息服务业营收25.2亿元，同比增长50.1%。

历史街区活化，是存量焕新的另一抓手。拥有800余年历史的寺前街遵循保护优先、活化利用思路，避免大拆大建，分批修缮83处单体建筑。今年9月，该更新项目斩获2026AURA亚洲城市更新奖“遗产保护与活化”银奖。龙湾还将该区婚姻登记中心落户街区，串联婚登、婚拍、婚嫁消费链条，并以寺前街为样板，联动永昌堡、塘河文化带，从单街活化延伸至片区文旅融合。

在交通枢纽建设方面，龙湾彻底打开了对外联通格局。温福高铁2025年9月底开工，设计时速350公里，建成后温州至福州通行时间压缩至约1小时。线路通车后，温州东站位于龙湾国际机场西侧，当地已规划实现航空、高铁、城市轨道无缝换乘，空铁、海空联运体系加速构建，助力温州融入全国高铁快速路网。

产业新城拔地而起，老旧园区迭代新生，枢纽配套加速成型——多重举措叠加之下，发展动能持续释放。今年前三季度，龙湾规上工业增加值同比增长12.2%，高新技术产业增加值占规上工业增加值比重达84%。

来 源：中国新闻网

原标题： 存量变潜力，滩涂拓空间 温州龙湾破题解难布局新赛道

记者 张益聪 余平

本文转自：温州新闻网 66wz.com