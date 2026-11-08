全国优秀案例！文成这家城市书房入选！

学习强国温州平台 2026-11-08 09:04:54

近日，2026年全国城市书房优秀主题案例评选结果揭晓，温州市文成县南田镇智慧城市书房成功获评国家级优秀案例。作为文成首家伯温文化主题智慧书房，该书房凭借鲜明的文化特色、优质的服务模式和深度的文旅融合成效，在全国众多案例中脱颖而出。

近日，2026年全国城市书房优秀主题案例评选结果揭晓，温州市文成县南田镇智慧城市书房成功获评国家级优秀案例。作为文成首家伯温文化主题智慧书房，该书房凭借鲜明的文化特色、优质的服务模式和深度的文旅融合成效，在全国众多案例中脱颖而出。

走进南田智慧城市书房，浓厚的伯温文化气息扑面而来，空间各处融入伯温文化标识与特色IP，环境雅致静谧。整齐的书架上书籍种类丰富，不少村民正静坐阅读、埋头自习，在家门口享受惬意的悦读时光。

“和其他阅读场所相比，这里空间宽敞、环境安静，很适合看书学习。场馆装修也很有特色，一进来就让人身心舒畅。这里离我家很近，不仅孩子喜欢过来看书，我自己也常来学习。”村民刘月莲说道。

自对外开放以来，舒适的阅读环境、浓厚的学习氛围，让书房渐渐成为周边群众青睐的书香驿站。能够拿下全国优秀案例，南田镇智慧城市书房负责人刘丽华倍感振奋，也对接下来的运营服务有着清晰规划。

刘丽华表示，得知书房获评全国优秀，她十分欣喜、备受鼓舞，这份荣誉既是肯定，也意味着责任。后续书房将依托伯温文化，推出故事分享、经典诵读等阅读活动，吸引更多市民、孩子走进书房，亲近伯温文化。

据悉，这座深受群众喜爱的书房是文成首家智慧城市书房。它紧邻刘基庙景区，距离南田伯温小学仅150米，以伯温文化为核心主题，打造“中华谋略书馆”。书房现有藏书一万余册，设置十余个图书分区，串联起景区、校园与村居，助力打造伯温文旅融合阅读街区。文成县图书馆联合南田镇政府探索共建共享模式，让传统文化在阅读空间里落地生根。

接下来，文成县图书馆将按照“一镇一品牌、差异化发展”的思路，立足各地资源优势，打造畲乡文化、侨乡文化、红色记忆等不同主题的城市书房，不断健全服务体系，构建多元特色阅读空间矩阵，持续擦亮书香文成文化品牌。

来 源：学习强国温州平台

原标题： 文化温州丨全国优秀案例！文成这家城市书房入选！

作者：夏林艳 陈经友 魏为强

本文转自：温州新闻网 66wz.com