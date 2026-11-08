年轻人还愿意做老渔民吗 温州这场活动连线到太平洋渔船上

潮新闻 2026-11-08 10:11:26

世界青年科学家峰会配套活动“青年入渔 科技兴渔”交流会在温州举办，聚焦渔业青年紧缺问题，温州通过改造渔船、培育渔二代，引导青年投身远洋捕捞与生态养殖，以科技赋能海洋渔业发展。

“大家好！我在太平洋的渔船上跟大家连线。”11月6日下午，温州的一个会场，连接到了太平洋的渔船上。

画面那头，中西太平洋的夜色下，大洋世家（浙江）股份公司 KIBENA3船长姚青云站在驾驶台前，身后雷达屏幕一圈圈转着。2016年从浙江海洋大学毕业后，他从普通船员做起，2023年当上船长。

“公司交给我的，不仅只是一个职务，更是我们整条船的安全。”那艘万吨级围网船一年要捕上万吨金枪鱼。远洋捕捞，生活枯燥，但已经有年轻人加入。

当天，2026世界青年科学家峰会地方配套活动“青年入渔 科技兴渔”交流活动在温州举行。会场里坐着渔二代、中国科学院院士、外国专家学者、水产研究方面的博士、渔业创业者、政府部门代表等。大家探讨年轻人如何加入到海洋渔业产业里，怎么样以科技给渔业带来不一样的变化。

活动现场 应忠彭 摄

吸引年轻人到海上去

如何吸引年轻的渔业从业者是当前面临的一个普遍难题。海上劳动强度大、安全风险高；一出海就是几个月，家顾不上；社会对这个行当的认知还停留在“脏、乱、危险”；再加上捕捞这行门槛不低，靠的是老一辈几十年攒下的眼力。

在温州，全市本地户籍持证渔民1.5万余人，40 周岁以下职务船员只有600人，占7.1%；普通船员里，40岁以下的也只占11.9%。

瑞安市华盛水产有限公司董事长助理董钇江对此深有体会。“现代捕捞不是简单出海捕鱼。”他说，得会驾船、会看海流潮汐，会撒网补网、判断下网时机和深度，还得知道鱼在哪里。

华盛的做法是“两条线”：一条守住资源。以丁香鱼为例，每年只在5月1日到6月15 日，在特定海域作业，总量控制；另一条守住人。老渔民船舶老化、造船投入大，企业主动投资造新船，一边让老船主还能出海，一边把新船当“教室”，老船长带新人。新船上是单人舱室、独立卫浴、公共活动空间，还有海上医疗室。

他们还准备让AI上场：持续采集渔场环境、网具参数、作业过程、渔获数据，把老船长脑子里那些说不清的经验，一点点变成数据模型。

温州市农业农村局 供图

不只有出海这一条路

如果说老一辈的渔业是“向海索取”，这一代年轻人想的，是“向海经营”。

洞头鹿西，一支由不同地域、不同专业的“90 后”跨界组建的团队，在平均水深 14 米的海域，建起了空体总量 400万立方米的深远海海洋牧场综合体—— 目前全国水体容量最大的围栏养殖基地。

金丰海洋牧场（浙江）有限公司项目负责人孙铭德在会上讲的题目就叫《青年入渔，筑梦深蓝》。他们养大黄鱼，养殖密度只有每立方米0.3 尾，可耐受1.5米每秒以上的流速，走的是“高品质生态型养殖+溯源餐饮+渔旅融合”的路子。

平阳南麂，85后女企业家林端萍的海派公司，招引了50多名“80”“90”后回岛创业，占企业人数 80% 以上，还落地建成大黄鱼渔旅体验园。苍南霞关，1986年生的“渔二代”林书强，首创南方“活水吊笼”养殖，琢磨出“北参南养+参鱼轮养”，秋冬养参、次年5月上市，夏天轮养大黄鱼，绕开了浙江的台 风和高温。

一米八海洋科技CEO邓中华，如今养大黄鱼、罗氏沼虾和贻贝。他讲了女儿吃虾过敏、自家养的虾却没事的经历，也讲台 风天连夜抢收120吨贻贝。“都是地里长的，水里养的，方法对了，真的可以又好又不那么贵。”

年轻人“入海”

年轻人转身，温州做了什么

2024年，温州在全省率先创设“渔二代”品牌，每年安排专项资金，选拔年轻渔民、养殖和加工企业负责人、渔播客参加中青班。课程从养殖新技术、捕捞策略优化，到电商融合、品牌营销，还组织去涉海院校和龙头企业实地看。师承结对，老带新。

硬件也在改。2021到2023年，温州围绕“安全、智慧、生态、环保、美观、舒适”打造229艘示范船；2024 年“两新”改造184艘，今年又开工235艘。船容船貌、生活环境一变，“90后”陆续上船，其中就有“浙渔好老大”陈贤杰。

组织上，温州市大黄鱼产业联合会成立，管理团队是“85后”，吸纳51家会员单位；去年还办了首届渔民运动会，78 名参赛渔民里“80后”有34 人。

产业本身给出了答案。温州大黄鱼年产量从2006年的330吨增长到2025年的2.3万吨，增长66 倍；一产产值从1300万元跃升至19亿元，产量、产值稳居浙江第一，占比超 50%。平阳南麂，大黄鱼产业链带动全岛 95% 常住居民家门口就业。

海需要年轻人，年轻人也需要海

中国水产科学研究院黄海水产研究所助理研究员孙志宾研究东星斑体色，思路很“生活”：“就跟人化妆一样，本来皮肤白，轻轻画个腮红就行；晒黑了想画腮红，得先把脸涂白再涂红。”他换掉行业“直接增红”的老办法，用烟酰胺、β-熊果苷先抑黑再提红，投喂60天，鱼体更鲜亮，肝组织检测无毒性。

浙江大学海洋学院博士后张耀文算的是另一笔账：全球渔业产量增速是人口年均增速的2倍，支撑约10%人口生计；生产同等水产品，发展中国家的水耗、能耗、碳排放更高，全球红色预警的国家里88%是欠发达国家。

一个管一条鱼的色，一个研究整个行业。这大概就是“青年入渔”含义，不是简单地把年轻人补进老位置，而是让他们用自己的方式，把这条产业链用科技做好延伸。

海上的风浪越大，鱼越贵。可鱼贵不贵，最后还得看有没有人愿意出海。年轻人，在正在往这条路上走。

来 源：潮新闻

原标题： 年轻人还愿意做老渔民吗 温州这场活动连线到太平洋渔船上

记者 应忠彭

本文转自：温州新闻网 66wz.com