文成发布 2026-11-08 10:11:27

文成巨屿镇依托省淡水所温州分所技术支撑，试点罗氏沼虾与光唇鱼轮养，利用虾塘空窗期投放光唇鱼苗，盘活养殖设施、提升塘口产值；配套线上 “养殖助手” 软件跟进管护，待模式成熟后向外推广，助力村集体和农户增收。

在浙江省淡水所温州分所内，养殖户正有序领取光唇鱼苗。现场工作人员捞苗、称重、装桶，并叮嘱养殖户放苗、水质调控等管护要点。鱼苗装车后，记者随孔龙村渔业养殖示范基地负责人林长安赶往基地，开启本轮光唇鱼投放工作。林长安介绍，基地前期各项准备工作已完成，塘口清洗、环境整治、增氧等工序全部就绪，为鱼苗营造适宜的生长环境。

此前，这片帆布桶只单养罗氏沼虾，虾体捕捞销售完毕后，设施便进入闲置状态。这是基地首次试养光唇鱼，家门口的技术服务平台、临近的种苗繁育中心，再加上飞云江优质水源，多重优势叠加，让林长安对新模式充满信心，他说：“我们把这几大优势整合起来，就能带动本地共富发展。”

稠泛村渔业养殖示范基地也同步转入光唇鱼轮养阶段，负责人林绍跳算起了养殖增收账。他介绍，目前一亩塘的总产值接近六七万元，推行虾鱼轮养后，预计产值增幅可达百分之五六十。

据了解，前期罗氏沼虾养殖带来的效益也让许多村民萌生了参与水产养殖的想法，不少村民主动前来打听养殖投入、生长周期、市场销路等情况。林绍跳告诉记者，基地能取得可观的效益，多亏了浙江省淡水所温州分所稳定持续的技术服务。基地与淡水所技术人员联系密切，建有专门的微信群。技术人员每周上门巡查虾的生长状态，发现病害或异常情况，第一时间给出处置指导。

不仅如此，浙江省淡水所还自主开发了“养殖助手”应用软件，为养殖户提供全流程线上养殖指导，同时也能在出塘时归集虾、鱼产量数据。浙江省淡水所温州分所主任施伟达表示：“前半茬虾的收益目前来看比较理想。等后续成鱼顺利销售之后，我们会汇总相关数据，总结形成一套成熟的养殖模式，在全县推广，甚至辐射到其他山区海岛县。”

据悉，今年巨屿镇已在孔龙村、稠泛村、垟地边村等5个村布局6个水产养殖示范点，累计投放罗氏沼虾苗209万尾，部分点位已完成销售，其余塘口正陆续出塘捕捞。副镇长陈永久说，孔龙村、稠泛村两个售卖点已销售罗氏沼虾2800斤，其余各村池塘仍在捕捞作业。预计今年总产量约5000斤，能够为低收入农户和村集体拓宽增收渠道。

浙江省淡水所温州分所主任施伟达告诉记者，罗氏沼虾捕捞结束，恰好衔接浙江省淡水所温州分所培育的最后一批光唇鱼苗种投放，等到次年4至5月光唇鱼长至商品规格，又恰逢市场需求旺盛，两茬养殖周期无缝衔接，原本闲置的养殖时段得到充分利用，帆布桶单位产值实现最大化。

据文成巨屿镇副镇长陈永久介绍，本次孔龙村、稠泛村渔业养殖示范基地共投放本地溪流性鱼苗约2万尾。秋冬季溪鱼养殖填补了罗氏沼虾养殖周期的空窗期，通过虾鱼轮养提高“桶”均收益，探索帆布桶养殖模式更多可能性，拓宽村集体与农户增收新路径。

来 源：文成发布

原标题： 一塘双收！文成“虾鱼轮养”解锁冬季增收新模式

本文转自：温州新闻网 66wz.com