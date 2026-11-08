全民消防生命至上 2026年温州市消防宣传月启动

温州日报 2026-11-08 08:41:27

11月9日是全国第35个消防日。6日上午，2026年温州市消防宣传月暨温州市医疗机构从业人员消防安全素养大提升行动启动仪式在温州市中西医结合医院举行。

近日，温州市医务人员消防运动会举办，市区12家医院的医务人员进行了速穿消防服、索降救援、心肺复苏等消防+抢救的特色比赛。记者 蒋文广 摄

温州网讯 11月9日是全国第35个消防日。6日上午，2026年温州市消防宣传月暨温州市医疗机构从业人员消防安全素养大提升行动启动仪式在温州市中西医结合医院举行。

据悉，11月消防宣传月期间，我市将围绕“全民消防 生命至上——提高自防自救能力”消防日主题，开展方言说消防、小餐饮场所“油锅行动”、电动自行车“一户充”等惠企惠民宣传活动，推动消防知识走进社区、走进企业、走进千家万户。各县（市、区）还将结合实际同步联动开展各具特色的宣传活动，实现消防宣传全覆盖、无死角。

为提升医疗机构从业人员自防自救能力，市消防救援局、市卫生健康委联合部署开展本次安全素养大提升行动，重点培训“会正确报火警、会使用灭火器灭火、会连接消火栓灭火、会佩戴自救呼吸器自救和疏散人员”四项技能。实操实训覆盖各级医疗机构从领导班子到实习生、保安、保洁等所有岗位人员，确保人人清楚突发火情时的岗位职责与处置流程，增强医疗机构自防自救能力。

以赛促训、以赛促练，温州市卫生健康系统同步启动首届医务人员消防运动会，市区12家医疗机构组队参赛。比赛采用“理论+隐患排查+技能实操”赛制：理论考试检验消防法律法规掌握情况，隐患排查环节锤炼自查自纠能力，现场技能实操设置穿消防服、索降救援、心肺复苏、灭火器接力、水带灭火等实战项目。

来 源：温州日报

原标题： 全民消防 生命至上 2026年温州市消防宣传月启动

记者 杜一川 通讯员 余根铃

本文转自：温州新闻网 66wz.com