温州南戏凭什么牛？看这几个“最”就明白了

学习强国温州学习平台 2026-11-09 11:04:50

南戏诞生于北宋末期的温州，也叫“温州杂剧”“永嘉杂剧”，是中国戏曲最早的成熟形式之一，被誉为“百戏之祖”。宋元时期，温州商贸繁荣、人口汇聚，市民阶层壮大，出现了“九山书会”“永嘉书会”等民间创作演出团体，创作出了一部部影响深远的作品。

今年秋天，温州南戏再度成为舞台焦点。瓯剧《张协状元》十月底亮相南京“登临计划——第二届中国戏剧经典保留剧目展演”，是浙江唯一入选剧目。

南戏诞生于北宋末期的温州，也叫“温州杂剧”“永嘉杂剧”，是中国戏曲最早的成熟形式之一，被誉为“百戏之祖”。宋元时期，温州商贸繁荣、人口汇聚，市民阶层壮大，出现了“九山书会”“永嘉书会”等民间创作演出团体，创作出了一部部影响深远的作品。

九山书会编撰的《张协状元》是目前现存最早的宋代南戏全本，永嘉书会创作的《白兔记》是迄今所见刊行年代最早的戏文刊本，元末瑞安人高明写作的《琵琶记》在南戏中影响最大，代表南戏艺术的成熟与高峰。

《张协状元》

现存最早的宋代戏文

目前所知宋代的戏文剧目有温州人创作的《赵贞女》《王魁》《张协状元》。《张协状元》是宋代流传至今的唯一南戏全本，被收入《永乐大典》卷13991。

《永乐大典》卷13991收录《张协状元》，图源网络。

全剧共53出，改编自旧本《状元张叶传》。故事讲的是成都书生张协赴京赶考，途中遭盗匪劫掠，幸得一位贫女相救，二人结为夫妻。贫女剪发卖钱供他进京应试，张协考中状元后却嫌弃糟糠之妻，不但不肯相认，还把上门寻夫的贫女赶出官邸，甚至拔剑砍伤贫女。后来贫女被宰相王德用收为养女，张协在情势所迫之下，终于与她重归于好。

《张协状元》是中国迄今发现最早、保存最完整的古代戏曲剧本。在剧本结构、叙事方式、表演形态等方面，都保持着民间南戏的原始俚俗风貌，具有浓郁的民间文学气息。它在中国戏曲发展史上占有重要地位，是研究中国古代戏曲的重要史料，被史学界誉为“中国第一剧”“戏曲活化石”。

《张协状元》的署名是“九山书会”。书会是宋元时期编演话本、戏文的民间团体，成员称“才人”，既写剧本，也参与演出。温州是南戏发源和盛行的地方，除了九山书会，还有永嘉书会等。

《白兔记》

刊行年代最早的戏文

1967年，上海嘉定宣氏墓葬中出土了明代成化年间北京永顺书堂刻本《新编刘知远还乡白兔记》，这是我国迄今所见刊行年代最早的戏文刊本。《白兔记》与《荆钗记》《拜月记》《杀狗记》并称为“四大南戏”。

《新编刘知远还乡白兔记》，现收藏于上海博物馆，图源网络。

《白兔记》署名“永嘉书会才人”，取材于历史人物与民间传说，讲述后汉高祖刘知远与妻子李三娘悲欢离合的故事。刘知远幼年失父，被李文奎收留牧马，李家将女儿李三娘许配给他。刘知远因不堪兄嫂欺侮，离家从军，后来建功立业、登上帝位。李三娘则在家中受尽苦楚，在磨房生子，用牙咬断脐带，托人把儿子咬脐郎送到军营刘知远处。十六年后，咬脐郎追猎白兔时与生母相遇，全家终于团圆。

《白兔记》塑造了李三娘坚贞不屈、忍辱负重的形象，也揭露了李洪一夫妇的势利凶残，以及刘知远发迹后的负义行为。语言质朴自然，保留了不少温州方言和早期南戏本色，民间生活气息浓厚。吕天成在《曲品》中评价它“词极古质，味亦恬然，古色可挹”。

《琵琶记》

影响最大的戏文

《琵琶记》是南戏发展的高峰，是中国戏曲史上影响深远的经典之作，也是第一部由文人创作的南戏。作者高明，字则诚，瑞安人，人称东嘉先生，著有《柔克斋集》等。

《琵琶记》民国影印本，浙江图书馆藏。

《琵琶记》全名《忠孝蔡伯喈琵琶记》或《蔡伯嗜琵琶记》，改编自宋元时期民间流传的蔡伯嗜故事。在原故事中，蔡伯喈是个弃亲背妇的反面人物。而在《琵琶记》中，蔡伯喈变成了“全忠全孝”的书生，他本欲守孝尽伦，却因父命、君命、相命层层逼迫，辞考不从、辞官不从、辞婚不从，始终无法摆脱忠孝难全的困境。家中父母在饥荒中饿死，妻子赵五娘吃糠咽菜、剪发葬亲，罗裙包土筑坟，又身背琵琶上京寻夫，终得团圆。作品不再只从个人品德追究责任，而是把人物命运置于更复杂的社会环境之中加以呈现。

《琵琶记》问世后广受欢迎。明代胡应麟在《少室山房笔丛》中描述，《琵琶记》“才情既富，节奏弥工，演习梨园，几半天下，上距都邑，下迄闾闱，每奏一剧，穷夕彻旦，虽有众乐，无暇杂陈”。

明魏良辅《曲律》将之奉为“曲祖”，“《琵琶记》乃高则诚所作，虽出于《拜月亭》之后，然自为曲祖。”王世贞《曲藻》称赞它写情写态细腻真切，不见雕琢痕迹，“则诚所以冠绝诸剧者，不唯琢句之工，使事之美而已，其体贴人情，委曲必尽；描写物态，仿佛如生；问答之际，了不见扭造”。

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原标题： 温州南戏凭什么牛？看这几个“最”就明白了

作者：连佳佳 曹滢

本文转自：温州新闻网 66wz.com