龙湾发布 2026-11-09 10:48:46

今年6月6日，NINI2025商街刘火火自助烧烤店开业，试营业第一天，店里就坐满了人。这是卓诗尼控股集团扶持初创商户的一个样本。大企业搭台，小商户唱戏，龙湾“大企帮小店”的故事，就从这家烧烤店讲起。

今年6月6日，NINI2025商街刘火火自助烧烤店开业，试营业第一天，店里就坐满了人。这是卓诗尼控股集团扶持初创商户的一个样本。大企业搭台，小商户唱戏，龙湾“大企帮小店”的故事，就从这家烧烤店讲起。

商街旺铺轻启创业

刘火火自助烧烤店约200平方米，8个店员。这是店长程心华和合伙人在大学城店之后的第二家门店。“现在开新店都很谨慎，我们考察了很多地方，前后花了八九个月，最终定在NINI商街，看中的是年轻客群集中、夜宵氛围好，”程心华说，“而且商街根据我们店铺的情况，在租金上给了一些扶持。”

自助烧烤店

NINI商街是卓诗尼控股集团投入2.5亿元打造的4万平方米特色商街，为的是满足附近30多万产业工人的娱乐休闲需求。目前入驻商户超90家，出租率稳定在95%。

自助烧烤店

客流是店铺的另一个关键，商街全年策划20余场主题活动，一到节假日、周年庆，街上就更加热闹起来。“除了租金上的支持，商街帮我们宣传，商街活动也带来不少客流。”

有人来还得留下来。“开店容易守店难，味道和食材过不了关，是留不住客人的。”程心华说，作为第二家店，他们在菜品、食材上做了升级。

客流有起落，商户也在跟着调整。天气渐冷，夜宵时段缩短，烧烤店客流受影响，程心华计划增加小火锅、砂锅等应季暖食。春节前后工人返乡，客流会淡一阵，按往年的节奏，得等元宵节后才慢慢回来。

市集摊位灵活营生

紧挨着NINI商街的，是NINI市集。天色渐暗时，摊位的灯光才逐渐聚拢。

nini市集

何善平夫妻俩是最早一批入驻NINI市集的摊主，经营套圈和打气枪三年多了。白天夫妻俩在附近企业上班，下班后到市集摆摊。

“除了下雨，我们都出摊。”何善平说，“当初为了多挣点钱，所以来摆摊的，现在摆摊的收入基本能覆盖日常开销了。”商街开展活动的时候，人流涌进来，有时收入可达上千元。

NINI市集由运营方统一搭台，以文创手工、游乐类为主，避免与商街商铺同质化，摊位管理费10元一天。为了激发摊位摊主的积极性，运营方还会不定期举办商户比拼大赛，何善平拿过第一名，奖品是免1个月摊位费。

运营方介绍，常驻摊位约10个，节假日可达约30个。“三年来累计签约百余位摊主”。

摊主来来去去，市集热度却在往上走。市集设“国风市集”“港式街区”等主题场景，植入特色餐饮、LIVE HOUSE等业态，开街半年营收达500万元，带动就业千余人、人均年增收3万元，被评为青年就业街区。

文创手工拼豆商铺

今年10月何善平又在NINI市集承包了一个集装箱开展拼豆项目。他考虑升级，主要图的是风雨无阻、经营稳定。“现在下雨也能来摆摊了。”

厂房档口蓄力启航

在蒲州街道兰江路126号，龙湾首个官方外卖餐饮集聚区正在软装收尾。臻龙集团将原来的老厂房改造成20个档口，面积20-30平方米，20平方米年租金约1.5万元。相比附近40多平每年7万元租金的档口，这里的起步压力小了不少。

外卖餐饮集聚区

档口中水电、燃气、排烟、换风均已到位，并配备洗消间、仓库、洗菜间、更衣室、骑手休息区和就餐区6大公用空间，未来还计划加装电瓶车充电设施。

相比散落各处的纯外卖厨房，集聚区便于监管。入驻商家需经市场监督管理局审核，可走专属绿色通道，全程帮扶快速开业。

国企助力小店，支持首先落在租金和硬件上，老厂房改造成档口，租金低于周边商场，公用设施免去小店各自投入的压力。

外卖餐饮集聚区

但租金低只是入场券，外卖档口最终靠单量活着。1.5万元年租金能省下多少启动成本、公用设施实际好不好用、绿色通道办证快不快、和同品类竞争怎么平衡，这些问题，要等第一批商家开业后用单量来回答。

从2个月免租的固定商铺，到10元一天的市集摊位，再到1.5万元一年的外卖档口，大企业托底的方式不同，小店生根的难度也不同。程心华在等冬季小火锅能不能把下半场客流拉过来，何善平在算集装箱商铺的租金划不划算，兰江路126号的档口在等第一批外卖单。大企助小店，助的是起步那一步，能不能走下去，终究要看每一本账。

来 源：龙湾发布

原标题： 逆袭有“靠山”！温州“大企帮小店”

本文转自：温州新闻网 66wz.com