新华网 2026-11-09 08:34:00

温州作为浙江数字经济重要城市，是世界互联网大会乌镇峰会的重要参与者。在“互联网之光”博览会OPC创想岛，温州专属展区围绕政策、载体、服务布展，集中呈现温州OPC创业生态建设成果，“词元天下”“AI翻译官”等项目同步展出。龙湾、瓯海、平阳、龙港四地设展台，把区县一级的OPC探索带到大会现场，展现温州数字产业成果。

新华网2026年11月5日报道

11月2日-5日，2026年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇召开，期间“互联网之光”博览会开展，来自54个国家和地区670余家企业携千余项成果亮相。

当前，互联网与人工智能等技术加速融合，已经成为一种全新生活方式、产业变革动能、智能生成力量，对社会经济发展产生重大影响。

温州作为浙江数字经济重要城市，是世界互联网大会乌镇峰会的重要参与者。在“互联网之光”博览会OPC创想岛，温州专属展区围绕政策、载体、服务布展，集中呈现温州OPC创业生态建设成果，“词元天下”“AI翻译官”等项目同步展出。龙湾、瓯海、平阳、龙港四地设展台，把区县一级的OPC探索带到大会现场，展现温州数字产业成果。

中国（温州）数据智能与安全服务创新园‌。

大会之外，近年来，温州以中国数安港、中国智能谷、国际云软件谷等重点平台为依托，持续推动产业链强链补链，让数智产业集聚成势，成绩亮眼。数字经济增加值从2021年的560亿元跃升至2025年的875亿元，增速达12.4%，位居全省第二；数字百强城市排名连续三年稳步上升，成功挺进全国20强；全市规上人工智能核心企业累计营收达136.1亿元，同比增长19.6%……

强劲的发展背后离不开顶层设计的支持。2025年，温州先后编制实施《温州市加快建设人工智能创新发展先行市的实施方案（2025—2027年）》《温州市推进“人工智能+制造”发展三年行动计划（2025—2027年）》，并率先发布AI模型全生命周期合规指引，为数字经济创新发展筑牢底座。2026年，温州再次率先推行数据要素“四证同办”模式。企业只需提交一份申请，即可同步办理数据产权登记、数据知识产权登记、数据资产登记及合规评审。

世界互联网大会乌镇峰会为浙江提供了互联网、人工智能、数字经济的宏观风向，温州则将风向落到自己的产业场景里。从温州到乌镇，隔着具体到宏观、现实到愿景的距离。想在两者之间打通路径，还需要从产权制度、分配机制、法律框架等方面下手，才能在街头巷尾、车间码头写下数字普惠的美好答卷。

来 源：新华网

原标题： 政策托底 场景落地 温州数字经济连续三年稳步上升

郑孝倩/文 温州市综合行政执法局/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com