龙湾发布 2026-11-09 08:24:24

11月9日至13日，世界网球大师赛将在温州国际网球中心开赛，这是亚洲唯二、中国首城首站MT1000级别赛事。世界网球大师赛让每一位网球爱好者能够打国际比赛、拿全球排名。温州龙湾从MT400起步，四年完成三级跳，MT400→MT700→MT1000。

11月9日至13日，世界网球大师赛将在温州国际网球中心开赛，这是亚洲唯二、中国首城首站MT1000级别赛事。世界网球大师赛让每一位网球爱好者能够打国际比赛、拿全球排名。温州龙湾从MT400起步，四年完成三级跳，MT400→MT700→MT1000。

世界网球大师赛，是世界网球联合会打造的全球巡回赛，覆盖全球70多个国家和地区，每年办赛500多场，注册选手超3万人。该赛事从低到高分为MT100、MT200、MT400、MT700、MT1000五个等级。

本届温州站赛事设置30+至70+共8个年龄组、36个竞赛单项，赛事总奖金高达60万元，是目前国内奖金最高的大师赛分站。

观赛指南已备好

一起来看看↓

比赛时间

11月9日至13日

比赛地点

温州国际网球中心（主场地）

赛程安排

以上为赛事整体日程安排。后续精细化赛程将陆续更新乐动力网球，敬请持续关注。欢迎广大市民前往温州国际网球中心文明观赛，在家门口一睹海内外网球大师的赛场风采。

线下观赛

如线下观赛，观众到达温州国际网球中心后，可根据现场导览标识，前往指定场地观看。

温馨提示

①本次MT1000赛事全程无需门票，到场即可观赛。决赛日（11月13日）因中心球场席位有限，实行预约制入场。观众可通过加入预约群领取决赛日入场凭证，预约群如遇满员，可联系客服手动添加入群。如有疑问，可咨询浙江温乐网球俱乐部（客服电话：18867798653，微信同号）。

②本届赛事仅中心球场设置观众观赛席位，其余场地暂不设观赛座位，可沿场边观赛或关注图片直播。观众可通过赛事官方渠道乐动力网球，实时查看各场次赛事安排。

③场馆各出入口均配有工作人员和志愿者团队，如有任何疑问，请就近询问工作人员。

打卡福利

今年赛事组委会重磅推出

“第三届温网市集”

有一锤定音、眼疾手快

网球九宫格等趣玩项目

有漆扇、香囊等非遗体验项目

有水果杯、瘦肉丸、松糕等

超多温州美味

每位到场观赛的市民都能参与

通过这场家门口的国际赛事

走进网球世界

出行指引

比赛日期间，场馆周边车流集中，想省心省时，建议绿色出行。

公共交通

轨道交通：乘坐轨道交通S1线至瑶溪站，下车步行或骑行1.9公里至温州国际网球中心

公交：乘坐141路、9路、99路至瑶溪站，下车步行或骑行550米至温州国际网球中心

参赛选手入住推荐酒店（瑶溪国际大酒店、丽亭酒店、瑞都洲亿国际大酒店）设有球场接驳班车，参赛选手可就近选择接驳点乘车。

自驾

导航搜索温州国际网球中心即可。场馆周边车位有限，如场内车位已满，请听从现场交警与工作人员指挥，到周边指定区域停放。

温馨提示：比赛日建议提前30-60分钟到场，预留停车与步行时间。

温州天气

11月温州正值深秋，气温约15～22℃，早晚偏凉，白天舒适。户外观赛注意防晒和防风，建议备一件薄外套。

建议装备：运动鞋、轻便外套、遮阳帽、雨伞。

出行提醒：球场位于瑶溪景区内，山间早晚温差略大，建议多带一件薄外套。

线上直播

长按识别下方二维码

届时即可进入直播间

进行线上收看

连续五天不间断

无论你身在何处

都能为选手加油

温馨提示

本届赛事仅中心球场安排全程线上直播和讲解，其余场地暂不提供赛事直播与讲解服务。图片直播覆盖全部场次，观众可通过赛事官方渠道乐动力网球，实时查看各场次赛况。

11月9日至13日

带上外套，也带上你的掌声

我们在温州国际网球中心等你

来 源：龙湾发布

原标题： 世界网球大师赛温州站，观赛指南来了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com