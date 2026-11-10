温州日报 2026-11-10 08:25:51

11月9日，2026世界网球大师赛MT1000麦田能源·温州站正式开赛。来自38个国家和地区的近700名选手参赛，其中外国选手近百人。这是MT1000级别赛事首次登陆中国，国内仅设温州一站。

昨天，在温州国际网球中心，选手挥拍迎球。记者 苏巧将 摄

温州网讯 昨天，2026世界网球大师赛MT1000麦田能源·温州站正式开赛。来自38个国家和地区的近700名选手参赛，其中外国选手近百人。这是MT1000级别赛事首次登陆中国，国内仅设温州一站。

世界网球大师赛从MT100到MT1000共设五个级别，MT1000为最高级别。顶级赛事为何落户这里？龙湾区体育事业发展中心党组书记、主任张建说，温州没有和一线城市拼职业赛投入，而是深耕群众性网球顶级赛事。换一条赛道，反而把瑶溪的山水优势充分发挥了出来。

11月8日晚，近700名海内外选手齐聚温州溢香厅国际宴会中心，参加了一场让他们印象深刻的晚宴。冷盘融入温州剪纸、米塑等非遗元素，并配以瓯柑等地方风物；第一道“天光”是咸豆浆配油条，后续的梅头虾虮、麦麦酒等尽显地方风味。伴随着瓯剧等非遗表演，这场晚宴不只是一桌美食，更是一道文化大餐。与此同时，第三届温网市集同步开张，赛事专属消费包和“跟着温网游温州”山海旅行路线同步推出。

浙江温乐体育发展有限公司董事长张国超全程参与赛事服务。在他看来，这不只是一场网球比赛，更是一次向世界推广温州传统文化的机会。据他介绍，2023年首次承办MT400赛事就靠风景好、服务优一炮打响；四年来，团队把选手接驳、场地调度、市集组织、文旅线路等一项项服务打磨了出来。“选手来了不只是打几天球，要让他们住得下、吃得好、玩得开，回去还想再来。”他还介绍，今年把市集、消费包和旅行路线打包成“赛事配套产品”，“很多选手赛前就来问路线，比赛还没打，行程已经排好了”。

从MT400到MT700再到MT1000，温州用四年完成赛事级别“三级跳”。温州赛区还在2024年和2025年连续获得“赛事认可奖”，成为中国大陆唯一连续两年拿下此奖的赛区。该奖项由选手打分评定，满意度须达4.5分及以上，全球仅5%至10%的站点能获此奖。

75岁的加拿大选手拉尔夫·麦卡利第二次来温州参赛，他说：“温州的美食和美景太赞了。”来自成都的71岁选手司渝萍和丈夫首次来温州参赛，她称赞城市漂亮、赛事组织温馨有趣，计划去五马街、三垟湿地和寺前街走走。

当天，牙买加选手菲茨罗伊·豪斯以两个6比0取得开门红。赛后他说：“这里的一切都让我觉得惊艳，球场周围山清水秀，餐饮和传统文化更是让我大开眼界。明年肯定还会再来。”

接下来的五天，近700名选手将在瑶溪赛场挥拍。本届赛事设8个年龄组、36个竞赛单项，总奖金60万元人民币。

来 源：温州日报

原标题： 国内唯一MT1000网球赛开幕 温州以“体育+文旅”承接赛事流量

记者 黄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com