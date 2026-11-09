冷空气今天影响温州 明后天平原地区最低9至11℃

温州日报 2026-11-09 09:24:35

冷空气今天起影响温州。市气象台11月8日发布冷空气消息，受其影响，全市有一次明显的降温和大风天气过程，今天阴转多云到晴，明后两天转晴。

温州网讯 冷空气今天起影响我市。市气象台昨天发布冷空气消息，受其影响，全市有一次明显的降温和大风天气过程，今天阴转多云到晴，明后两天转晴。

风比降温先到。从昨天后半夜起至10日，温州沿海海面和北麂、南麂等渔场有8至10级大风，今天沿海平原有5至7级大风。省气象台昨天发布的消息提到，今天浙中北沿海海面局部阵风可达11级。海上作业船只和涉海旅游项目需提前做好避风安排。

降温主要落在早晚。明后两天早晨，平原地区最低气温降至9~11℃，山区3~5℃，市区明天、后天最低气温分别为10℃和11℃。今天市区最高气温从昨天的24℃降到19℃，大家上班要注意添衣。

天一转晴，昼夜温差就拉开了。10日市区10~20℃，11日11~21℃，早晚10℃多、中午20℃出头。从生活气象指数看，这两天感冒指数为二级，较易发生感冒，晨练指数为四级。

11月7日是立冬，但立冬不等于入冬。气象学上，连续5天滑动平均气温低于10℃的首日才算入冬日，温州常年要到12月下旬才入冬。这波冷空气把平原早晨气温压到10℃上下，但离入冬的标准仍有差距。

立冬前后正是农忙。市气象服务中心11月3日发布的本月农事建议提到，11月有4次主要冷空气过程，降水过程集中在13日至15日、19日至21日、23日至26日，中下旬可能出现持续性连阴雨。晴好天气的间歇不会太长。

来 源：温州日报

原标题： 冷空气今天影响我市 明后天平原地区最低9至11℃

记者 徐龙飞

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