学习强国温州学习平台 2026-11-09 11:09:00

雁荡山，简称雁山、雁岩，素有“海上名山、寰中绝胜”“东南第一山”之誉，位于温州市乐清市雁荡镇，部分区域延伸至永嘉县、温岭市。其名称源于山顶有湖，芦苇丛生，结草为荡，秋雁常栖于此。

雁荡山形成于约1.2亿年前的白垩纪，是环太平洋大陆边缘火山带中一座典型的流纹质破火山，记录了火山爆发、塌陷、复活隆起的完整演化过程，被誉为“流纹岩天然博物馆”。2005年，雁荡山被联合国教科文组织评为世界地质公园；2007年，被评为国家AAAAA级旅游景区。

雁荡山总面积约450平方千米，分灵峰、灵岩、大龙湫、三折瀑、雁湖、显胜门、羊角洞、仙桥八大景区，有500多处景点。其中，灵峰夜景、灵岩飞渡、大龙湫飞瀑并称“雁荡三绝”。大龙湫瀑布落差197米，为中国单级落差最高的瀑布之一。

雁荡山开山凿胜始于南北朝，兴于唐，盛于宋。南朝山水诗人谢灵运曾游历斤竹涧，留下诗篇，被视为山水诗脉的重要源头；北宋沈括在《梦溪笔谈》中提出流水侵蚀学说，比西方早700余年；明代徐霞客三游雁荡，写下详尽游记；历代文人如贯休、王十朋、康有为、张大千、潘天寿等亦留下诗文7000余篇、摩崖石刻400余处。

雁荡山以奇峰、怪石、古洞、飞瀑著称，兼具亿年地质奇观与千年人文积淀，是中国自然遗产与文化遗产交融的典范。

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原标题： “温州文化金名片”短视频征集活动第30期话题：雁荡山及雁荡山文化

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