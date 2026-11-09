千年文脉生生不息 浙江温州文旅融合激活塘河深层价值

中国新闻网 2026-11-09 08:48:00

“一部东瓯史，半部在塘河”，于浙江温州人而言，塘河是一条经济带、文化带、情感带。随着城市更迭发展，如何守护塘河文脉、激活深层价值，成为摆在眼前的一道题。