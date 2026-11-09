千年文脉生生不息 浙江温州文旅融合激活塘河深层价值
中国新闻网 2026-11-09 08:48:00
“一部东瓯史，半部在塘河”，于浙江温州人而言，塘河是一条经济带、文化带、情感带。随着城市更迭发展，如何守护塘河文脉、激活深层价值，成为摆在眼前的一道题。
中国新闻网2026年11月8日报道
“一部东瓯史，半部在塘河”，于浙江温州人而言，塘河是一条经济带、文化带、情感带。随着城市更迭发展，如何守护塘河文脉、激活深层价值，成为摆在眼前的一道题。
“塘河夜画”项目就此破局。随着画舫缓缓离岸，两岸灯光次第点亮，3.3公里水路，化作一幅流动的瓯越山水长卷。游船穿过一座座古石桥，温州历史典故与非遗技艺一幕接一幕，生动演绎瓯越千年文脉。
来 源：中国新闻网
原标题： 千年文脉生生不息 浙江温州文旅融合激活塘河深层价值
作者：周健 孙杨洋
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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