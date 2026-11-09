正在阅读：千年文脉生生不息 浙江温州文旅融合激活塘河深层价值

千年文脉生生不息 浙江温州文旅融合激活塘河深层价值

中国新闻网 2026-11-09 08:48:00
“一部东瓯史，半部在塘河”，于浙江温州人而言，塘河是一条经济带、文化带、情感带。随着城市更迭发展，如何守护塘河文脉、激活深层价值，成为摆在眼前的一道题。

　

中国新闻网2026年11月8日报道

　“一部东瓯史，半部在塘河”，于浙江温州人而言，塘河是一条经济带、文化带、情感带。随着城市更迭发展，如何守护塘河文脉、激活深层价值，成为摆在眼前的一道题。

　　“塘河夜画”项目就此破局。随着画舫缓缓离岸，两岸灯光次第点亮，3.3公里水路，化作一幅流动的瓯越山水长卷。游船穿过一座座古石桥，温州历史典故与非遗技艺一幕接一幕，生动演绎瓯越千年文脉。

来　源：中国新闻网

原标题： 千年文脉生生不息 浙江温州文旅融合激活塘河深层价值

作者：周健 孙杨洋

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：鲍苗苗审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11