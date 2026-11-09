温州都市报 2026-11-09 08:27:53

11月6日，第六届温州国际设计双年赛在温州科技馆正式开幕。本届赛事以“数安山海·智汇园博”为主题，聚焦科技、艺术、文化、产业深度跨界融合，活动将持续至12月5日。历经十年深耕积淀，本届赛事全面提质升级，以AIGC人工智能创新为核心，着力打造兼具国际视野、专业水准与温州特色的设计盛会。

温州网讯 以科创赋能设计，以创意焕新城市。11月6日，第六届温州国际设计双年赛在温州科技馆正式开幕。本届赛事由中共温州市委宣传部、中国室内装饰协会指导，浙江安防职业技术学院、温州市科学技术协会联合主办，以“数安山海·智汇园博”为主题，聚焦科技、艺术、文化、产业深度跨界融合，活动将持续至12月5日。历经十年深耕积淀，本届赛事全面提质升级，以AIGC人工智能创新为核心，着力打造兼具国际视野、专业水准与温州特色的设计盛会。

赛事影响力

辐射全球30个国家和地区

温州国际设计双年赛自2016年创办以来，已连续举办六届，是温州市重点培育的文化产业标杆平台，也是城市对外文化交流、设计赋能产业升级的重要名片。本届赛事秉持“设计赋能城市未来，创新激活山海之城”理念，紧扣新质艺术设计发展趋势，推动人工智能与设计全链条融合创新，深入挖掘温州千年商港、山海文脉、海洋古港文化内核，探索AI技术助力城市提质、文化传承、产业转型的新路径，生动彰显“千年商港·幸福温州”的城市气质。

浙江安防职业技术学院党委书记彭魏滨介绍，温州国际设计双年赛是温州推进“文化温州”建设、争创全球时尚产业“设计之都”的标志性品牌活动。十年来，赛事影响力持续辐射全球30个国家和地区，累计征集作品4.2万件，参与人次超40万，已成为温州联通世界的设计窗口、国际设计领域具有知名度与辨识度的标杆赛事，为城市文创产业高质量发展积蓄了强劲动能。

本次赛事全球征稿反响热烈，累计征集国内外优质设计作品5000余件。经过海内外权威设计专家多轮评审，最终247件兼具科技感、文化感、创新性与实用性的优秀作品入围终评，集中展现了当下全球设计行业的前沿创意与多元活力。

赛道设置多元

精准对接产业需求与城市发展

本届双年赛内容设置丰富，整合赛事竞赛、精品展览、高端学术研讨、非遗创新转化等板块。11月7日，赛事在温州市人民大会堂举办学术论坛，聚焦AI技术变革、设计教育升级、城市文化赋能等前沿课题，邀请国内外设计专家作主旨分享，围绕《AIGC背景下科技改变设计发展》《AIGC背景下设计赋能城市文化提升》两大主题深度研讨，探索AI时代设计创新与人才培育新路径。

本届赛事专家阵容多元，六位国内外设计领域专家学者参与，包括教育部高等学校工业设计专业教指委副主任委员、浙江大学教授陈江，木马设计创始人丁伟，中国美术学院教授郑靖，日本工业设计学会副理事长御园秀一，英国皇家艺术学院院士保罗·普里斯特曼，美国帕森斯设计学院原院长西蒙·柯林斯。多国专家将跨界对话、交流思想，为温州设计产业创新发展提供智力支持。

赛事赛道设置多元，精准对接产业需求与城市发展，开设产品设计（应急安防、时尚文化双赛道）、环境艺术设计、主题海报、“全民字造”文创产品四大赛项，分设专业组、学生组，覆盖多个设计门类。赛事以赛搭台、以展聚力，搭建数字科技与本土山海文化的对话桥梁，引导全球设计师深挖温州在地文化底蕴，让传统文脉与现代科创双向赋能、共生创新。

为活化非遗、助力文化传承，本届赛事专门设置“全民字造：木活字公共创新计划”特色赛道。赛事依托跨界设计力量，面向全球征集木活字主题文创作品，以现代设计赋能古老非遗，推动木活字技艺从静态保护转向活态传承，为传统非遗注入年轻化、现代化新生力量。

本届温州国际设计双年赛为期一月，将开展作品联展、学术交流、创新研讨等系列活动，推动设计与科技、文旅、时尚、实体经济深度融合，集聚全球设计英才、汇聚前沿创意理念，培育优质文创人才。

未来，温州国际设计双年赛将继续发挥平台优势，以设计为媒、以科创为翼，传承温州古港丝路文脉，激活城市创新内生动力，提升温州文化软实力与产业核心竞争力，为城市高质量发展输出创意力量与智慧支撑。

来 源：温州都市报

原标题： 数安山海 智汇园博

第六届温州国际设计双年赛启幕 十年品牌聚焦AI设计新赛道

记者 陈忠 通讯员 柳佳汝

本文转自：温州新闻网 66wz.com