桥面上的12个咪表车位引发市民持续投诉 三方议事请它“下岗”

温州晚报 2026-11-10 10:09:00

过去，鹿城区广化街道上横街桥桥面两侧各6个咪表车位“霸占”了原本的非机动车道，骑车只能往机动车车流里钻，机动车与非机动车混行险象环生。转机来自鹿城区广化街道双榕社区介入推进，自去年至今，社区为此共组织召开4场三方议事会，终于把停车位“请”下桥。

停车位撤除前

停车位撤除后

温州网讯 “停车位，四条杠划上容易，想擦掉就难了。”鹿城区广化街道双榕社区金滨嘉园小区居民陈师傅说，过去上横街桥桥面两侧各6个咪表车位“霸占”了原本的非机动车道，骑车只能往机动车车流里钻，机动车与非机动车混行险象环生，为此，他多次投诉无果。

转机来自鹿城区广化街道双榕社区介入推进，自去年至今，社区为此共组织召开4场三方议事会，终于把停车位“请”下桥。

车位划上桥 一分钟两起险情

11月9日，记者来到现场。上横街桥位于上横街，桥长约25米，桥虽不长，位置却关键，桥这头，是金滨嘉园、金浦嘉园两个对向小区，挨着广化街道双榕社区党群服务中心，沿街商铺众多；桥的那头，下桥便是上横街桥与广化桥路交叉路口，车流密集。

附近一名商户告诉记者，以前桥面两侧都停着车，骑车人没有连续通行空间，只能见缝插针地驶入机动车道，急刹、避让几乎成了常态。

“以前开车过桥，心都提到嗓子眼。”陈师傅向记者展示行车记录仪记录下的惊险时刻，9月19日上午9时许，他开车从翠微山方向回家，自西向东经十字路口驶上上横街桥。上桥后，由于非机动车道被占，不时有电动车、自行车突然冒出，一头扎进机动车道，他不得不放缓车速。

视频画面显示，一个穿绿马甲的师傅骑着电动车从右侧非机动车道突然冒出，车头一拐就切到了左边车道。迎面驶来的白色轿车猝不及防，一脚急刹，车头猛地一沉，硬生生逼停在原地，身后又一名穿橘色衣服的男子骑着电动车紧跟着冲了出来，斜插进车道，迎面的粉色轿车同样被逼得猛踩刹车，僵持在桥中央。

短短一分钟，两起险情接连上演。陈师傅心有余悸：“这次是司机反应快，不然肯定要出事。”陈师傅说，仅他观察，今年桥上就发生了8起事故，全是机动车与非机动车的摩擦、相撞事故。

除了开车的，骑车的也不好过。居民李女士上下班常经过该路段，她形容骑车过桥像“夹缝里穿行”：机动车从一侧擦过，停车位在右边埋伏，生怕哪扇车门突然推开，“开门杀”防不胜防。

投诉碰壁

“车位紧张”挡回安全隐患？

上横街桥的非机混行，说到底，都是桥上车位“惹”的祸。

那么，桥上为什么会有停车位呢？金滨嘉园小区业委会主任朱爱忠叹了口气：“2017年，小区刚交付那会儿，车位就划定了。居民多，车多，路边商铺也多，小区里头停不下，车没地方去，就划到桥上了。”他回忆，桥面空间被利用起来，确实缓解了一时的停车难问题。但几年下来，小区入住率提高，电瓶车、自行车越来越多，桥面车位的弊端越来越明显。

温州交管局一大队三中队副中队长张延武也给出了类似的解释，该片区人口密度大，小区内部车位不足。周边紧邻西城农贸市场，小区一楼大量沿街商铺，来往客流停车需求旺盛。“最初划定为普通路边车位，后来被‘僵尸车’长期占据，才改造为咪表车位。”

对于桥面上为何设置停车位，张延武进一步解释，当时考虑到周边停车压力，且非机动车保有量不高，停车位划定均经过相关部门审批，桥面车位便这样延续了下来。

如今，非机混行安全隐患突出，桥上车位却“赖”着不走了。居民陈师傅为此两次拨打12345政务热线，要求撤除桥面咪表车位，得到的回复均为辖区车位紧张，不予撤除。

广化街道有关负责人也表示，居民反映咪表停车位问题后，街道社区多次组织相关部门开会商讨，但咪表停车位涉及交警、执法、国资等多个部门，情况复杂，问题一直未能得到很好解决。

三方议事破题

12个车位“下桥”

鹿城区广化街道双榕社区党委书记应微微表示，居民多次投诉，社区高度重视，先后召开多次三方议事会。

最近的一次，在今年10月底，社区再度召开三方议事会，区纪委、街道城管办、交管大队等相关单位坐到了一起，专题议金滨嘉园小区门口广化桥路往上横街方向桥面咪表收费停车位设置不合理的问题。

会上，居民代表陈师傅当场发问：“桥面到底是停车的地方，还是通行的地方？桥上停车位占的是非机动车道，安全重要还是车位重要？”

交管大队结合近期该路段事故发生率、早晚高峰交通拥堵状况、机非混行程度及桥面通行条件等进行综合研判，重点评估停车位设置对机动车通行、非机动车通行安全和上下桥路段拥堵的影响。

经过讨论，各方逐渐形成共识：桥面首要功能是通行，停车位设置不能以牺牲非机动车路权和安全为代价。会后第三天，交管部门将桥面12个车位标线全部磨除。

11月9日，记者在现场看到，桥面原先的咪表车位标线已经消失，车位撤除，原先被占用的非机动车通行空间明显恢复。但桥面及周边路段也出现了车辆违停，部分车辆停在原先车位位置或路侧空间。对此，交管部门表示，车位刚撤除，周边居民还不习惯，近期会加强巡查，对违停车辆进行处罚，“相信很快就会好转。”

下一步，社区提议加装隔离护栏，让机动车道和非机动车道“各走各道”，不再混行抢路。“社区会持续跟进，把居民的意见带上去，把部门的措施落下来。”应微微说，辖区交通这道题，社区会继续在中间牵好线、搭好台，交管、街道、社区和居民一起商量、共同作答。

来 源：温州晚报

原标题： 桥面上的12个咪表车位引发市民持续投诉

车位“上桥”添了堵 三方议事请它“下岗”

记者 许雅晶 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com