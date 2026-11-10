潮新闻 2026-11-10 09:28:00

日前，在温州市鹿城区藤桥镇便民服务中心，联江村村民老沈拿着刚办结的建房审批件，满脸欣喜。从申请到办结，仅用时1个月，老沈连连感叹“变化真大”。

日前，在温州市鹿城区藤桥镇便民服务中心，联江村村民老沈拿着刚办结的建房审批件，满脸欣喜。从申请到办结，仅用时1个月，老沈连连感叹“变化真大”。

图为鹿城农村在建农房。部门供图

农村建房事关生产生活，是农民群众心头的一件大事。建房翻新需经讨论公示、联合踏勘、资格审查、许可证核发等多道环节，流程本来就长，“曾经有村民还碰到吃拿卡要、刁难扯皮，建房审批一等就是一两年。”老沈说。如今，各个环节运行更加规范，工作人员严格按制度操作，审批效率大大提升。

老沈感受到的这一变化，源自鹿城区推动全面从严治党向基层延伸、规范小微权力运行的创新探索。“我们以查案为突破口，系统排摸了自2021年以来的一批问题线索。”区纪委监委相关负责人介绍，核查发现，农村建房审批过程中，确实存在权力集中、流程不透明、时限随意等问题。

鹿城区纪委监委牵头，相关部门齐抓共管，当地形成了一套“线上抽查+线下驻点”的双向促改机制：线上，依托“农建房浙建事”数字化平台，对全区审批档案实行“红黄绿”三色动态监管，超期件自动预警、滞后环节实时督办；线下，组建联合督导组进驻乡镇，开展“解剖麻雀”式督查。

目前，鹿城区农房审批件严格遵循网格员、资规所分管所长、所务会集体三重把关。农房审批清单及“办不了”清单都需按月晒出，办得成怎么办、办不了为什么，让农民群众一目了然。区纪委监委还推动制定了《鹿城区农民建房审批流程》，明确各个环节的办结时限。

党的二十届五中全会提出，深化运用从抓作风入手推进全面从严治党经验，不断改进作风，用严明的纪律管党治党，以良好形象凝心聚力。近日，鹿城区纪委监委组织干部队伍分赴藤桥镇、山福镇，开展督查“回头看”。他们了解到，藤桥镇、山福镇2026年规划竣工核实办理数同比增长46%；用地规划许可证、工程规划许可证、规划竣工核实的办理时限较法定时限进一步缩短5个工作日。不仅如此，监管方式也从“事后抽查”迭代为“全流程管控”，施工放样、监督巡查、竣工验收等每个节点现场定位测绘，可及时纠正超面积、超高度等违建行为，事中、事后违规操作的空间被大大压缩。

眼下，这套“小切口”治理经验还向老旧小区物业管理等其他民生领域拓展。借助“拼单式物业”，鹿城区南汇街道龙源社区破解了单个老旧小区养不起物业问题。但社区“抱团”后，保洁、保安、维修等服务能否均衡覆盖？统一物料采购是否公开透明？纪检监察干部把居民最关切的问题逐项记下，并谋划借鉴农房审批的做法，将公共收益按月“晒账”、物业投诉限时办结等举措推广至其他老旧小区。

鹿城区纪委监委相关负责人说，将深入学习贯彻全会精神，持续管好基层小微权力运行，进一步巩固拓展整治成果，严防吃拿卡要等问题反弹回潮，让群众的获得感成色更足。

来 源：潮新闻

原标题： 监督沉下去，建房顺起来 鹿城把好农村建房审批小微权力运行关

记者 宋哲源 戚祥浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com