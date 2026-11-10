把整座城市变成新技术“试验场”！温州打造“场景之城”释放新商机

温州日报 2026-11-10 10:00:00

为把握场景驱动创新的重大机遇，《温州市加快新场景大规模建设应用 推动科技和产业高质量发展行动方案（2026—2028年）》（简称《行动方案》）出台实施，系统部署了我市场景培育开放的路线图、任务书，全力打造前沿创新有突破、产业转型有活力、监管运行有精度、社会治理有温度、民生服务有品质、创新创业有机遇的“六有”场景之城，为我市因地制宜大力发展新质生产力注入新动能。

温州网讯 聚焦5大方向、28个重点领域，加快培育开放重点领域应用场景；建立从场景谋划到项目落地的全链条机制，加速新技术、新产品、新模式在温落地应用；每年开放100个以上新场景，累计培育100家以上场景创新标杆企业，不断优化场景创新生态……

近日，记者从市政府新闻办召开的专题发布会上获悉，为把握场景驱动创新的重大机遇，《温州市加快新场景大规模建设应用 推动科技和产业高质量发展行动方案（2026—2028年）》（简称《行动方案》）出台实施，系统部署了我市场景培育开放的路线图、任务书，全力打造前沿创新有突破、产业转型有活力、监管运行有精度、社会治理有温度、民生服务有品质、创新创业有机遇的“六有”场景之城，为我市因地制宜大力发展新质生产力注入新动能。

用场景创新“开门破局”

“场景”近年来在国家顶层部署中频频出现。去年，国务院办公厅印发专项实施意见，首次在国家层面对场景工作作出系统部署。近日，《中共中央国务院关于发展新质生产力的意见》再次明确加大应用场景建设和开放力度。

场景的战略分量日益凸显，那到底什么是场景？一句话说，场景是新技术、新产品、新业态创新性应用的具体情境，一头连着技术、一头连着产业，一头连着研发、一头连着市场。它像一方“舞台”，技术产品是“演员”，空域、数据、人才、资本、基建等要素是“道具”，规则建立和协作主体是“幕后人员”，产业枢纽和要素配置平台是“导演”，政府和市场主体是“观众”，剧情是“社会性中试”——技术验证、制度突破、产业培育、模式推广等都在这里完成。一场场“好戏”上演，一项项创新成果便从实验室的“新面孔”演练成市场上挑大梁的“新主角”。

温州，作为中国民营经济之都，“5+5+N”现代化产业体系根基扎实，传统产业底盘稳固，新兴产业加速起势，未来产业前瞻布局。现成的产线、充足的产能、真实的需求，让温州成为一座“场景富矿”。但场景资源禀赋好，并不等于场景的有效供给。供需两端之间，还隔着“最后一公里”。

如何把丰富场景盘活、用好，将场景优势资源转化为产业蝶变的机会、创新发展的动能，成为高水平建设创新温州的一道必答题。市科技局局长顾威介绍说，温州立足本地产业实际，启动实施《行动方案》，开放真实场景、健全转化闭环机制、分担首试风险，用场景创新“开门破局”，打通成果转化落地应用“最后一公里”，让创新者在温州拿到第一张可验证的“订单”，让整座城市成为技术验证和产品迭代的创新基础设施。

市铁投集团依托S1、S2运营线路，投入具身智能机器人开展车站巡视、车辆设备检修，打造轨道交通智能运维场景。

标志性应用场景多点开花

根据《行动方案》，我市聚焦前沿科技新赛道、产业转型新动能、智慧监管新范式、社会治理新模式、民生服务新体验5大方向，在新型能源体系、人工智能、具身智能、智慧医疗、新型消费等28个重点领域系统布局，我市各有关部门积极探索挖掘场景资源，一批标志性应用场景加速落地。

市发展改革委有关负责人介绍说，通过场景化建设 “六张网”，加快培育城市发展新动能，释放产业创新需求，在新型能源体系领域，重点推进深远海风电母港产业链协同场景、核电综合利用场景、全市零碳园区示范应用场景。在智慧物流领域，重点建设温州国际陆港集结中心场景、智慧物流与立体流通场景。在海洋经济领域，重点推进海洋科技新产品大规模验证应用场景。

市经信局有关负责人介绍说，以场景为牵引，我市全面推进人工智能与制造业深度融合，加速AI技术在制造业领域大规模示范应用，“模数共振赋能企业一体化平台”等3个场景入选工信部典型案例。在具身智能领域，推动具身智能“进厂打工”和“融入生活”，众满科技清洁机器人已在国际云软件谷、国家大学科技园和动车南站落地应用。

智慧医疗是民生服务领域的重要场景方向，温州市级公办医院管理中心负责人介绍说，我市在AI辅助诊疗、医疗新技术、医疗健康数据服务三大领域持续开放场景、落地试点，推出一批智慧医疗服务新场景。比如在医疗新技术方面，加快布局脑机接口临床应用平台，已设立脑机接口应用中心和智慧病房1个，9家医院已经开始试点脑机接口技术，聚焦运动功能重建、神经功能康复等重点领域开展先行先试。

市属国企拥有城市发展最核心资源，是全市场景开放的核心供给主体和优质试验场。市国资委有关负责人介绍说，聚焦城市更新、轨道交通、公用事业、低空经济、数据基建等五大重点赛道，系统布局创新场景建设，目前已形成一批可验证、可推广的标志性场景项目。比如依托全市国资29万余个停车泊位资源，搭建市级统一智慧停车管理和便民服务双平台，精准破解城市“停车难”问题，打造城市便民服务数字化标杆场景。

6项机制护航场景应用落地见效

由天正电气量产的浙江省首台固态变压器在乐清经开区公交超充示范站投运。

10月16日，天正电气首台固态变压器在乐清量产下线；10月29日，同一台机器在乐清经开区公交超充示范站带负荷投运。这台固态变压器从走出实验室测试台架，到走进日常的城市配电网实景，只用了十三天。这获益于温州市科技局与市发改委双牵头，联合市经信局、国网温州供电公司等部门，给这类"有产品、缺场景"的新技术建了"先试先用"通道。

为推动场景培育开放走深走实、落地见效，我市构建场景“谋划凝练—联审协调—发布推介—对接撮合—首购首用—考核评价”全链条工作体系，打造“场景实验室”和“场景挖掘联合体”，把行业痛点凝练成场景“标书”；由市委教科人办（市科技局）会同相关部门，对跨部门重大场景开展联合审查，打通政策、数据、审批堵点；行业部门常态化开展精准对接，推动供需两端高效匹配。

同时，推动政府投资项目在立项阶段前置嵌入场景需求，建立场景创新尽职免责机制，对履职到位、非主观故意造成的失误予以免责；在重点领域设立创新沙盒，允许政策先行先试；市级重点场景项目开通审批绿色通道，配套首购首用风险补偿和专属险种，最大限度降低制度性交易成本，让先行先试者放下包袱，让敢闯敢试者轻装上阵。

新闻+

温州28个重点领域应用场景

前沿科技方向布局9个领域：人工智能、具身智能、量子科技、脑机接口、全空间无人体系、生物技术、氢能、新一代通信网络、商业航天；

产业转型方向布局6个领域:制造业数智绿色转型、新型能源体系、新型电力系统、智慧物流、现代农业、海洋经济；

智慧监管方向布局4个领域:应急管理、智慧交通、智慧水利、施工安全；

社会治理方向布局4个领域:智慧政务、未来人居、城市管理、和美乡村；

民生服务方向布局5个领域:智慧医疗、智慧养老、智慧教育、智慧文旅、新型消费。

来 源：温州日报

原标题： 把整座城市变成新技术“试验场”！温州打造“场景之城”释放新商机

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com