温州日报 2026-11-10 10:00:21

省住房和城乡建设厅近日印发《关于确定传统村落特色保护区建设试点的通知》，泰顺县与安吉县、嵊州市、金华市金东区、松阳县一同列入2027年度传统村落特色保护区建设试点名单。其中，泰顺、安吉、松阳还同时获批城乡历史文化融合片区建设试点。

省住房和城乡建设厅近日印发《关于确定传统村落特色保护区建设试点的通知》，泰顺县与安吉县、嵊州市、金华市金东区、松阳县一同列入2027年度传统村落特色保护区建设试点名单。其中，泰顺、安吉、松阳还同时获批城乡历史文化融合片区建设试点。全省5个保护区试点、3个融合片区试点，泰顺各占一席。

徐振辉/摄

泰顺此次获批的“廊桥古韵”片区位于县域中部，以筱村省级历史文化名镇为核心，串起罗阳、筱村、南浦溪3个镇的18个行政村，片区内有3个中国传统村落、2个省级传统村落。文兴桥、文重桥横跨溪上，古民居、宗祠、土楼、古道、古井散落山间，木拱廊桥营造技艺、提线木偶戏、乌衣红粬制作技艺仍在民间传承。

库村古村落 林作祥/摄

但过去保护这些“点”，多是各自为战，这次试点就是想通过“连片”去解决这个问题。按《泰顺县城乡历史文化融合片区建设实施方案》，2026年10月至2027年12月，片区将围绕“廊桥古韵传文脉，古村联动促融合”，推进17个项目、总投资约3.82亿元。举措包括给老屋、廊桥、古道建档并分级修缮，把村道、步道、给排水和空中管线一并理顺，腾出的闲置老宅改作展馆、非遗工坊和文化活动空间，再把民宿、研学、农事体验这些业态嵌进去。资金由省级专项资金、部门补助和社会资本共同组成。

根据该实施方案，到2027年底，片区内文物建筑、历史建筑要100%建档，八成以上公共历史建筑完成修缮，核心保护区通达时间缩短30%以上，还要打造1至2个在区域内有影响力的活化场景，片区居民人均可支配收入增速要高于全县平均水平。

“连片”的另一层意思，是链接城乡之间。泰顺这几年靠筱村公社、墟里·徐岙底等平台试水古村运营，四季花海、古村研学、非遗节庆渐成气候，但基础设施和公共服务仍是短板。试点把设施提升、服务共享与产业培育打包推进，正是想补上这一环。

对温州而言，这份名单也是一道考题：山区县如何在不大拆大建的前提下把古村盘活？如何让文化保护与共同富裕联系起来？泰顺正在为此探路。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺入选省级“双试点” 廊桥古村将连片焕新

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com